Max Verstappen en Kelly Piquet waren afgelopen zaterdag aanwezig bij de bruiloft van zijn jongere zus Victoria Verstappen. De viervoudig wereldkampioen en zijn partner verschenen in stijlvolle groene outfits op het landgoed van Château Neercanne in Maastricht, waar de bijzondere dag plaatsvond.

Victoria Verstappen (26) stapte daar in het huwelijksbootje met haar grote liefde Tom Heuts. Het stel is inmiddels acht jaar samen en heeft samen drie kinderen: Luka (5), Lio (4) en Hailey (1). Heuts vroeg Victoria in april 2025 ten huwelijk bij de Eiffeltoren in Parijs. Tijdens de ceremonie koos Victoria voor een klassieke witte trouwjurk, terwijl Heuts verscheen in een bruingroen pak. Ook Max Verstappen trok een pak aan dat goed aansloot bij de stijl van zijn zwager.

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Gezin van Verstappen en Piquet straalt op feestlocatie

Ook de kinderen van Verstappen en Piquet speelden een rol tijdens de festiviteiten. Penelope (6), de dochter van Piquet uit een eerdere relatie, en Lily (1), de dochter van Max en Kelly samen, verschenen allebei in een witte jurk. Hoewel Verstappen en Piquet inmiddels al zes jaar samen zijn en een stabiele relatie hebben, lijkt een eigen huwelijk voorlopig nog niet op de planning te staan. Verstappen liet eerder tegenover de Zwitserse krant Blick weten dat hij daar geen haast mee heeft. "Op dit moment ben ik heel erg gelukkig met Kelly, maar persoonlijk heb ik geen tijdschema voor wanneer ik voor haar op één knie ga", vertelde de Nederlander. "Het moet allemaal spontaan gebeuren."

Beelden van de bruiloft gedeeld via sociale media

Van de bruiloft in Zuid-Limburg zijn inmiddels verschillende beelden naar buiten gekomen. Victoria deelde op Instagram een reeks foto's van de grote dag met de tekst: "Just married to the love of my life". Ook Kelly Piquet liet haar volgers meekijken met beelden van de voorbereidingen en de ceremonie. Naast het gezin van Verstappen waren ook vader Jos Verstappen, moeder Sophie Kumpen en Red Bull-adviseur Helmut Marko aanwezig tijdens de feestelijkheden.

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