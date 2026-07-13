Verstappen over afkeer rode loper: "Ik hoef niet constant voor de camera te staan"
Verstappen over afkeer rode loper: "Ik hoef niet constant voor de camera te staan"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen heeft weinig op met de glitter en glamour van de Formule 1-wereld en besloot daarom de première van de nieuwe F1-film aan zich voorbij te laten gaan. De coureur van Red Bull Racing stelt dat hij liever aan de prestaties in de auto werkt dan in een pak op een rode loper te verschijnen.
De viervoudig wereldkampioen kent momenteel een uiterst moeizame fase in het seizoen. Na een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel van zijn RB22, is de achterstand op de top twee van het kampioenschap opgelopen tot 78 punten. De Nederlander bevindt zich momenteel op de zevende plaats in de WK-stand en richt zijn vizier liever op de aanstaande race in België dan op media-evenementen.
Focus op prestaties
In de veelbesproken beelden wordt de Red Bull-coureur gevraagd naar zijn afwezigheid bij het eerdere gala rondom de Formule 1-film waar hij in 2025 verstek liet gaan. De regerend wereldkampioen is daar heel duidelijk over. "Wij zijn daadwerkelijk bezig met presteren. Zij liggen daar allemaal nog te slapen, terwijl wij hier werken aan onze prestaties", aldus Verstappen.
Hetzelfde toilet
Daarnaast wijst de zevende man uit het huidige klassement op zijn eigen persoonlijkheid, die naar eigen zeggen niet past bij dergelijke evenementen. "Ik ben niet het type dat op een rode loper wil staan. Zo ben ik niet. Ik heb geen behoefte om rond te hangen met beroemde mensen", verklaart hij nuchter. Het dragen van formele kleding en het spelen van een rol voor de media is simpelweg niet aan hem besteed. De stercoureur sluit zijn betoog dan ook op geheel eigen wijze af. "Ik hoef niet de hele tijd voor de camera's te staan, dat past echt niet bij mij. Daarom wil ik daar niet in een pak komen opdagen en belangrijk doen, terwijl we uiteindelijk allemaal op hetzelfde toilet schijten", besluit Verstappen.
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