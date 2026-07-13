close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen over afkeer rode loper: "Ik hoef niet constant voor de camera te staan"

Credit for photo: Red Bull Content Pool — Foto: © IMAGO

Verstappen over afkeer rode loper: "Ik hoef niet constant voor de camera te staan"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Max Verstappen heeft weinig op met de glitter en glamour van de Formule 1-wereld en besloot daarom de première van de nieuwe F1-film aan zich voorbij te laten gaan. De coureur van Red Bull Racing stelt dat hij liever aan de prestaties in de auto werkt dan in een pak op een rode loper te verschijnen.

De viervoudig wereldkampioen kent momenteel een uiterst moeizame fase in het seizoen. Na een uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië, veroorzaakt door een probleem met de achtervleugel van zijn RB22, is de achterstand op de top twee van het kampioenschap opgelopen tot 78 punten. De Nederlander bevindt zich momenteel op de zevende plaats in de WK-stand en richt zijn vizier liever op de aanstaande race in België dan op media-evenementen.

Focus op prestaties

In de veelbesproken beelden wordt de Red Bull-coureur gevraagd naar zijn afwezigheid bij het eerdere gala rondom de Formule 1-film waar hij in 2025 verstek liet gaan. De regerend wereldkampioen is daar heel duidelijk over. "Wij zijn daadwerkelijk bezig met presteren. Zij liggen daar allemaal nog te slapen, terwijl wij hier werken aan onze prestaties", aldus Verstappen.

Hetzelfde toilet

Daarnaast wijst de zevende man uit het huidige klassement op zijn eigen persoonlijkheid, die naar eigen zeggen niet past bij dergelijke evenementen. "Ik ben niet het type dat op een rode loper wil staan. Zo ben ik niet. Ik heb geen behoefte om rond te hangen met beroemde mensen", verklaart hij nuchter. Het dragen van formele kleding en het spelen van een rol voor de media is simpelweg niet aan hem besteed. De stercoureur sluit zijn betoog dan ook op geheel eigen wijze af. "Ik hoef niet de hele tijd voor de camera's te staan, dat past echt niet bij mij. Daarom wil ik daar niet in een pak komen opdagen en belangrijk doen, terwijl we uiteindelijk allemaal op hetzelfde toilet schijten", besluit Verstappen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

'Kamp Verstappen heeft pikante foto bewust uit laten lekken om Red Bull onder druk te zetten'

'Kamp Verstappen heeft pikante foto bewust uit laten lekken om Red Bull onder druk te zetten'

  • Vandaag 08:55
  • 6
Montoya waarschuwt Verstappen voor vertrek: 'Waarom naar team dat top tien niet haalt?'

Montoya waarschuwt Verstappen voor vertrek: 'Waarom naar team dat top tien niet haalt?'

  • 37 minuten geleden
Montoya begrijpt niets van geklaag Verstappen over performance Red Bull Racing

Montoya begrijpt niets van geklaag Verstappen over performance Red Bull Racing

  • 3 uur geleden
  • 2
Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

  • Gisteren 17:51
  • 3
Dannier ziet overstap of F1-vertrek Verstappen niet gebeuren

Dannier ziet overstap of F1-vertrek Verstappen niet gebeuren

  • Vandaag 12:58
'Red Bull blokkeerde toegang Horner tot F1-paddock na ontslag'

'Red Bull blokkeerde toegang Horner tot F1-paddock na ontslag'

  • Vandaag 10:52

Net binnen

16:58
Montoya waarschuwt Verstappen voor vertrek: 'Waarom naar team dat top tien niet haalt?'
15:00
Steiner vermoedt dat Wolff "te slim" is om peperdure Verstappen aan te trekken
14:01
Montoya begrijpt niets van geklaag Verstappen over performance Red Bull Racing
12:58
Dannier ziet overstap of F1-vertrek Verstappen niet gebeuren
11:55
Leclerc ziet rechterhand vertrekken bij Ferrari na overwinning in Silverstone
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

11 juli 2026 11:52
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen klare taal van webber

Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen

11 juli 2026 08:56 5
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase papier als communicatiemiddel

Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase

10 juli 2026 18:20 2
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko marko in amsterdam

Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko

10 juli 2026 09:06 4
Ontdek het op Google Play
x