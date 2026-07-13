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Christian Horner laughs while looking at his phone, while Max Verstappen smiles alongside him

'Red Bull blokkeerde toegang Horner tot F1-paddock na ontslag'

Christian Horner laughs while looking at his phone, while Max Verstappen smiles alongside him — Foto: © IMAGO

'Red Bull blokkeerde toegang Horner tot F1-paddock na ontslag'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Na zijn ontslag in juli 2025 heeft Red Bull Racing voormalig teambaas Christian Horner naar verluidt via een clausule de toegang tot de Formule 1-paddock ontzegd. Inmiddels is deze beperking verstreken en mocht de Brit eerder deze maand tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië weer op het circuit verschijnen. Dat was zijn eerste publieke optreden in de koningsklasse sinds zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal.

De samenwerking tussen Horner en het team kwam vorig jaar na twintig jaar abrupt ten einde, waarna Laurent Mekies het stokje overnam. In september 2025 troffen beide partijen een formele schikking om de breuk definitief af te wikkelen. Hiermee was een afkoopsom van ongeveer honderd miljoen dollar gemoeid. Onderdeel van deze overeenkomst was een zogeheten 'gardening leave', een concurrentiebeding dat de voormalig teambaas verbood om direct bij een concurrent aan de slag te gaan. Daarnaast bevatte de deal volgens het Duitse Bild een opvallende bepaling die Horner gedurende enkele maanden de toegang tot de paddock verbood. Deze specifieke schorsing liep eind mei af, waardoor de weg vrij was voor een terugkeer in de racewereld.

Bezoek aan Silverstone

Tijdens het raceweekend op Silverstone was Horner aanwezig als gast van de FIA en de FOM. Hoewel de ex-teambaas door de aanwezige media werd bestormd met vragen over zijn toekomst, hield de Brit de boot af en stelde hij dat hij slechts aanwezig was "als fan". Achter de schermen zat de voormalig teambaas echter niet stil. Hij werd gezien in gesprek met F1-topman Stefano Domenicali en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Ook vond er op de grid een ontmoeting plaats met Adrian Newey, de topontwerper die Red Bull eveneens heeft verlaten en tegenwoordig voor Aston Martin werkt.

Sinds zijn verschijning in Groot-Brittannië draait de geruchtenmolen op volle toeren. Ben Sulayem heeft inmiddels gehint op een mogelijke comeback van Horner in de Formule 1. De naam van de voormalig Red Bull-teambaas wordt in verband gebracht met diverse projecten, waaronder een overname van een minderheidsbelang bij Alpine en een hereniging met Newey bij Aston Martin. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft echter naar verlulidt intern aangegeven dat een komst van Horner uitgesloten is. Zelf sluit de Engelsman een terugkeer niet uit, mits er een project voorbijkomt waarmee direct weer voor de prijzen kan worden gevochten.

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