Leclerc ziet rechterhand vertrekken bij Ferrari na overwinning in Silverstone
Leclerc ziet rechterhand vertrekken bij Ferrari na overwinning in SilverstoneMaak ons je Google-favoriet
Charles Leclerc neemt na een jarenlange samenwerking afscheid van zijn persoonlijke assistent en jeugdvriend Joris Trouche. Trouche maakte kort na de overwinning van de Ferrari-coureur in de Grand Prix van Groot-Brittannië bekend dat hij het zogeheten 'Team CL' gaat verlaten. Dat liet hij weten in een uitgebreid bericht op Instagram.
Trouche was de afgelopen jaren een vaste waarde in de entourage van de Monegask. Hij was onder meer verantwoordelijk voor de dagelijkse logistiek, persoonlijke ondersteuning en het creëren van content tijdens de raceweekenden. Zijn vertrek volgt op een succesvol weekend voor de 28-jarige coureur, die op Silverstone voor het eerst in twee jaar tijd weer een overwinning in de koningsklasse wist te boeken. Trouche was bij deze race nog aanwezig om de coureur te ondersteunen.
Hoogte- en dieptepunten
In zijn afscheidsbericht blikt de voormalig assistent uitgebreid terug op de gezamenlijke periode in de Formule 1. "Sommige avonturen veranderen je leven, en ik kan je vertellen dat dit avontuur dat zeker heeft gedaan. Toen ik aan jouw zijde begon, had ik geen idee hoe geweldig deze jaren zouden worden", schrijft Trouche. Hij benadrukt de hechte band die verder ging dan alleen een professionele relatie. "We hebben samen de hoogte- en dieptepunten meegemaakt, de overwinningen en de teleurstellingen. Ik zag de coureur, maar meer nog zag ik de vriend, en ik kan vandaag zeggen dat je een van de meest vrijgevige mensen bent die ik ken. Bedankt voor alles wat je voor me hebt gedaan; ik zal je daar nooit genoeg voor kunnen bedanken", aldus de jeugdvriend van de coureur.
Naast zijn dankwoord aan Leclerc richtte Trouche zich ook tot de rest van het begeleidingsteam. Zo bedankte hij nadrukkelijk Andrea Ferrari, de vaste fysiotherapeut en performance coach van de coureur, evenals het management. De logistieke en zakelijke ondersteuning rondom de Monegask wordt mede gefaciliteerd door All TIME, het sportmanagementbureau van zijn broer Lorenzo Leclerc, waar Trouche eveneens werkzaam voor was.
Ondanks zijn vertrek uit de directe operatie behoudt Trouche het volste vertrouwen in de sportieve toekomst van de man die momenteel een rijdersduo vormt met Lewis Hamilton. "Charles, dit hoofdstuk loopt ten einde, maar je moet het boek nog afmaken met Team CL. Ik weet dat je op een dag wereldkampioen zult worden, daar twijfel ik geen moment aan. Ga er helemaal voor. Ik zal altijd je allereerste fan blijven. Forza Ferrari!", sluit hij af.
Wat de voormalig rechterhand nu gaat doen, is nog niet bekendgemaakt. Ook is het vooralsnog onduidelijk of de nummer vier in het huidige wereldkampioenschap op korte termijn een directe vervanger zal aanstellen, of dat de taken binnen de bestaande structuur van zijn team worden opgevangen. Naar verluidt zet hij de tweede seizoenshelft mogelijk zonder vaste persoonlijke assistent voort, om zich volledig te kunnen focussen op de titelstrijd.
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