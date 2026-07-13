‘Red Bull Racing aast op Bearman als vervanger van Verstappen’ | GPFans News

Red Bull Racing zou Oliver Bearman in beeld hebben als mogelijke opvolger van Max Verstappen voor 2027, terwijl er voor de zomerstop duidelijkheid wordt verwacht over de toekomst van de Nederlander. Ferrari neemt tijdens de GP van België een verbeterde Macarena-achtervleugel mee, die voor meer topsnelheid op de rechte stukken moet zorgen.

Gerelateerd