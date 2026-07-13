De FIA heeft besloten om de motorreglementen voor volgend jaar aan te passen. Daardoor krijgen de Formule 1-teams meer onderdelen tot hun beschikking dan aanvankelijk de bedoeling was, zo meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Volgens de oorspronkelijke plannen zouden de teams volgend jaar teruggaan naar drie verbrandingsmotoren en drie turbo's per seizoen. Voor de batterij, de controle-elektronica en de MGU-K zouden zelfs maar twee exemplaren beschikbaar zijn. De FIA heeft dat plan nu echter aangepast. Om de teams wat meer speelruimte te geven, mag er volgend jaar én in 2028 een extra onderdeel per component worden gebruikt. Dat betekent dat coureurs de beschikking krijgen over vier verbrandingsmotoren, vier turbo's en vier uitlaatsystemen. Voor de MGU-K, de batterij en de controle-elektronica ligt de limiet straks op drie exemplaren. Daarmee hoopt de FIA te voorkomen dat er volgend seizoen opnieuw een stortvloed aan gridstraffen volgt.

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Vermogenstoename vraagt om betrouwbaarheidsmarge

De wijziging heeft alles te maken met de nieuwe generatie krachtbronnen. De verbrandingsmotor krijgt volgend jaar namelijk een grotere rol en gaat meer vermogen leveren. Het maximale vermogen stijgt naar 420 kilowatt, terwijl ook de brandstofdoorstroming met vijf procent wordt verhoogd. In 2028 gaat dat vermogen zelfs verder omhoog naar 450 kilowatt. Door de teams een extra motorblok te geven, krijgen zij meer ruimte om onderdelen te rouleren en updates door te voeren zonder direct tegen betrouwbaarheidsproblemen aan te lopen.

Kortere races en minder verkenningsronden

Daarnaast heeft de World Motor Sport Council nog een opvallende wijziging goedgekeurd. Op circuits waar het brandstofverbruik erg hoog ligt, kan de raceafstand volgend jaar met maximaal vier ronden worden ingekort. Zo hoeven de teams de brandstoftanks niet groter te maken om de hogere brandstofdoorstroming op te vangen. Ook voorafgaand aan de race verandert er iets. Om brandstof te besparen, wordt het aantal verkenningsronden teruggebracht naar één ronde vanuit de pitstraat naar de startgrid.

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