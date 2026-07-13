Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull' l GPFans Raceteam
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Management Verstappen liet bewust foto lekken om druk op te voeren bij Red Bull' l GPFans RaceteamMaak ons je Google-favoriet
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag, rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws, je hoort het hier. In deze aflevering hoor je GPFans presentator Sebastiaan Kissing en F1-paddockverslaggever Jan Bolscher.
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