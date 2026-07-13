Crawford krijgt opnieuw de kans en stapt voor Alonso in tijdens VT1 België
Crawford krijgt opnieuw de kans en stapt voor Alonso in tijdens VT1 BelgiëMaak ons je Google-favoriet
Fernando Alonso zal tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van België niet in actie komen. De 44-jarige coureur staat zijn zitje bij Aston Martin voor die sessie af aan reserverijder Jak Crawford. Met deze wissel voldoet de renstal uit Silverstone aan de verplichte rookie-sessies voor de bolide van de Spanjaard.
Formule 1-teams zijn verplicht om gedurende het seizoen onervaren coureurs de kans te geven tijdens een officiële training. Voor Alonso betekent de wissel op Spa dat hij voor de rest van het jaar verlost is van deze verplichting om zijn auto af te staan. De Aston Martin-coureur keek eerder dit seizoen al toe vanaf de zijlijn tijdens de eerste training in Suzuka. Vanaf de tweede vrije training in België neemt de Spanjaard het stuur weer over van Crawford.
Derde optreden
Voor Crawford is het instappen in de AMR26 geen compleet nieuwe ervaring. De reserverijder, die vorig jaar als tweede eindigde in het Formule 2-kampioenschap, maakt in België alweer zijn derde opwachting in een officiële Formule 1-sessie van dit seizoen. Hij krijgt de taak om meters te maken voor het team, dat momenteel een uiterst moeizame periode doormaakt in de koningsklasse van de autosport. De Britse formatie kampt met aanzienlijke prestatie- en betrouwbaarheidsproblemen met de door Adrian Newey ontworpen auto en de nieuwe Honda-krachtbron. Alonso wist tot nu toe slechts één WK-punt te scoren, dankzij een tiende plaats in Monaco. Zijn teamgenoot Lance Stroll staat momenteel nog met lege handen op de 22e plek in het rijdersklassement. Aston Martin hoopt het tij snel te keren en introduceert voor de aanstaande race in Hongarije een groot upgradepakket voor het chassis, gevolgd door een motorupdate rond de Dutch Grand Prix in Zandvoort.
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