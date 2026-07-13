'Foto kamp Verstappen in Amsterdam bewust gelekt', 'Definitieve streep door Bahrein' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

De week van de Grand Prix van België is aangebroken en in aanloop naar de iconische race viel er deze maandag weer genoeg te bespreken over de Formule 1-wereld. Zo waren er verschillende nieuwtjes over Red Bull Racing: met name de foto van Max Verstappen zijn entourage leverde veel gespreksstof op. Ook was er een nieuwtje over Christian Horner en lijken er wéér wijzigingen aan de kalender van dit jaar gemaakt te moeten worden.

Artikel gaat verder onder video

'Kamp Verstappen heeft pikante foto bewust uit laten lekken om Red Bull onder druk te zetten'

Volgens analisten Rob van Gameren en Meindert van Buuren is de recente ontmoeting tussen Helmut Marko, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen in Amsterdam een bewuste actie richting Red Bull Racing. Het tweetal stelt dat het uitlekken van de foto geen toeval is en dat de entourage van Max Verstappen hiermee een duidelijk signaal afgeeft aan de huidige teamleiding. Dat lieten zij weten in het Ziggo Sport Race Café. Lees hier het hele artikel over de claim over de uitgelekte foto.

'Red Bull blokkeerde toegang Horner tot F1-paddock na ontslag'

Na zijn ontslag in juli 2025 heeft Red Bull Racing voormalig teambaas Christian Horner naar verluidt via een clausule de toegang tot de Formule 1-paddock ontzegd. Inmiddels is deze beperking verstreken en mocht de Brit eerder deze maand tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië weer op het circuit verschijnen. Dat was zijn eerste publieke optreden in de koningsklasse sinds zijn vertrek bij de Oostenrijkse renstal. Lees hier het hele artikel over Christian Horner.

Related image

Verstappen over afkeer rode loper: "Ik hoef niet constant voor de camera te staan"

Max Verstappen heeft weinig op met de glitter en glamour van de Formule 1-wereld en besloot daarom de première van de nieuwe F1-film aan zich voorbij te laten gaan. De coureur van Red Bull Racing stelt dat hij liever aan de prestaties in de auto werkt dan in een pak op een rode loper te verschijnen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Max Verstappen.

Montoya waarschuwt Verstappen voor vertrek: 'Waarom naar team dat top tien niet haalt?'

Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya neemt Max Verstappen een onnodig groot risico als hij Red Bull Racing daadwerkelijk verlaat voor een ander team. De Colombiaan stelt dat een overstap naar renstallen als McLaren of Aston Martin onlogisch is, gezien de huidige verhoudingen op de grid. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Juan Pablo Montoya.

Related image

'Streep door GP Bahrein in oktober: Formule 1 onderzoekt alternatieven'

De mogelijkheid om de uitgestelde Grand Prix van Bahrein in oktober in te halen, is definitief van de baan geschrapt vanwege opgelaaide vijandelijkheden in de Golfregio. Door het wegvallen van deze inhaalrace sluit de Formule 1 een dubbele wedstrijd in Bakoe of Singapore niet langer uit. Lees hier het hele artikel over de veranderingen aan de kalender.

Gerelateerd