'Streep door GP Bahrein in oktober: Formule 1 onderzoekt alternatieven'
'Streep door GP Bahrein in oktober: Formule 1 onderzoekt alternatieven'Maak ons je Google-favoriet
De mogelijkheid om de uitgestelde Grand Prix van Bahrein in oktober in te halen, is definitief van de baan geschrapt vanwege opgelaaide vijandelijkheden in de Golfregio. Door het wegvallen van deze inhaalrace sluit de Formule 1 een dubbele wedstrijd in Bakoe of Singapore niet langer uit.
Naar verwachting verschaft de organisatie tijdens het raceweekend in België meer duidelijkheid over de definitieve invulling van de najaarskalender, zo meldt Motorsport Italia. De wedstrijd in het Midden-Oosten stond oorspronkelijk gepland voor april, maar werd in maart afgelast vanwege de onveilige situatie in de regio. Achter de schermen werkte de FOM aan een plan om het evenement te verplaatsen naar begin oktober, precies tussen de raceweekenden van Azerbeidzjan en Singapore in. Deze beoogde terugkeer is nu echter onmogelijk geworden door een acute militaire escalatie tussen de Verenigde Staten en Iran. Boven het grondgebied van Bahrein vinden momenteel directe luchtaanvallen en onderscheppingen plaats, waardoor de veiligheid van de koningsklasse niet gegarandeerd kan worden.
Alternatieve opties voor het najaar
Omdat de kalender door het eerdere wegvallen van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië was teruggevallen naar 22 wedstrijden, zoekt de leiding van de sport naarstig naar oplossingen om het gat in oktober op te vullen. Hoewel er nog geen officiële verklaringen zijn afgegeven door de FIA, gonst het van de geruchten dat er een zogeheten double-header wordt overwogen. Hierbij zou het Formule 1-circus twee weekenden achter elkaar in actie komen op het stratencircuit van Bakoe of onder de kunstlampen in Singapore.
Duidelijkheid verwacht in de Ardennen
De tijd dringt inmiddels voor de beleidsbepalers van de autosportfederatie. Er is een harde deadline gesteld om nog voor de naderende zomerstop, die na de Grand Prix van Hongarije ingaat, een definitieve knoop door te hakken over het resterende schema. Komend weekend strijkt het paddock neer op het circuit van Spa-Francorchamps voor de Grand Prix van België. Volgens de laatste geluiden wordt er tijdens dit raceweekend in de Ardennen een officiële toelichting verwacht over hoe de rest van het seizoen eruit gaat zien.
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