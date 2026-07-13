Volgens voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya neemt Max Verstappen een onnodig groot risico als hij Red Bull Racing daadwerkelijk verlaat voor een ander team. De Colombiaan stelt dat een overstap naar renstallen als McLaren of Aston Martin onlogisch is, gezien de huidige verhoudingen op de grid.

De toekomst van Verstappen is momenteel het hoofdonderwerp in de paddock. De coureur van Red Bull Racing staat op een teleurstellende zevende plaats in het wereldkampioenschap van 2026, waardoor een specifieke prestatieclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract in werking is getreden. Hierdoor heeft de Nederlander de juridische mogelijkheid om de Oostenrijkse formatie aan het einde van het lopende seizoen te verlaten. Er wordt volop gespeculeerd over een directe rijdersruil met Oscar Piastri bij McLaren voor het seizoen 2027, terwijl ook Aston Martin als serieuze mogelijke bestemming wordt genoemd in de wandelgangen.

Artikel gaat verder onder video

McLaren als enige optie

Montoya zet echter grote vraagtekens bij de logica achter deze geruchten. "Er wordt gesproken over een directe ruil met Piastri en McLaren. Aston Martin is ook genoemd. Maar als je Max was, zou je dat risico dan echt nemen?", vraagt de analist zich hardop af bij NewBettingSites. Volgens de voormalig coureur van Williams en McLaren is een overstap naar het team van Fernando Alonso en Lance Stroll op dit moment onverstandig, aangezien de AMR26 momenteel niet constant in de punten rijdt. "Als je een auto hebt waarmee je op het podium kunt komen en die de tweede of derde auto van het veld is, waarom zou je dan naar een team gaan waar de wagen niet eens in de top tien eindigt?", klinkt het stellig. Aangezien de zitjes bij Ferrari en Mercedes voor 2027 momenteel bezet lijken, blijft de regerend constructeurskampioen uit Woking als enige topoptie over. "Waarschijnlijk is McLaren de enige echte kans voor hem om iets anders te proberen. Maar op dit moment moet je zeggen dat de Red Bull beter is dan de McLaren. En zou hij naar McLaren gaan en Lando als teamgenoot hebben? Het zou niet om snelheid gaan. Max is ongelooflijk snel, maar tot op zekere hoogte is McLaren om Lando heen gebouwd", aldus Montoya.

Antonelli bleef koel

Ondanks de wisselvallige prestaties en betrouwbaarheidsproblemen van de RB22 adviseert Montoya de Limburger om zijn huidige werkgever trouw te blijven. "Red Bull is een plek die hij kent, waar alles om hem heen is gebouwd. Hij is gewoon pissig dat de dingen niet werken", verklaart de Zuid-Amerikaan over de huidige gemoedstoestand van de kampioen. "Als je aan het rijden bent en de vleugel sluit niet meer en je schiet van de baan. Je kunt zijn mate van frustratie zien", merkt de commentator op. "Wat interessant is, is om te kijken hoe Max en Kimi reageren als er dingen misgaan", analyseert Montoya de houding van beide coureurs in het huidige kampioenschap. "Antonelli verloor veel meer dan Max op Silverstone, maar hij bleef volkomen koel onder het probleem. Max niet zozeer", besluit de voormalig Formule 1-coureur.

Gerelateerd