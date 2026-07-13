Volgens voormalig Formule 1-teambaas Günther Steiner is een overstap van Max Verstappen naar Mercedes uitgesloten. De oud-teambaas van Haas stelt dat de Duitse renstal met Kimi Antonelli en George Russell al een ijzersterk duo in handen heeft en dat teambaas Toto Wolff zijn vingers niet zal branden aan de komst van de viervoudig wereldkampioen. Dat laat Steiner weten in de Red Flags Podcast.

De toekomst van de regerend titelhouder is de afgelopen tijd een veelbesproken onderwerp in de paddock. Hoewel de Nederlander nog een contract tot en met 2028 heeft bij Red Bull Racing, beschikt hij over een exitclausule die een vroegtijdig vertrek mogelijk maakt. Een overstap lijkt voor de buitenwacht een optie, aangezien de formatie uit Milton Keynes zich in een moeizame overgangsfase bevindt en de stercoureur zelf felle kritiek uit op de huidige RB22. Ondertussen verkeert Mercedes juist in een sterke positie en doet het team volop mee in de strijd om het wereldkampioenschap.

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Wolff te slim voor dure wissel

Steiner ziet voor Verstappen vrijwel geen opties bij de andere topteams. Vooral een huwelijk met de 'Silver Arrows' klinkt volgens hem onlogisch, mede doordat Antonelli momenteel de WK-stand leidt en Russell de tweede plek bezet. "Waarom zou Mercedes voor hem kiezen? Mercedes heeft de volgende superster én een zeer goede coureur in George Russell. Dus waarom zou je meer geld uitgeven om Max binnen te halen?", vraagt Steiner zich hardop af. Hij benadrukt dat de komst van de coureur, die momenteel zevende staat in het kampioenschap, ten koste zou moeten gaan van de huidige rijders.

"De enige manier waarop Max zou kunnen komen, is als George vertrekt. Hij kost veel meer dan George en zou Kimi misschien uit zijn evenwicht brengen. Waarom zou hij dat doen? Toto Wolff is naar mijn mening te slim om dat te doen, en het kost ook veel meer", aldus de voormalig teambaas. Hij voegt daaraan toe dat de Duitse constructeur de hand liever op de knip houdt: "En hoeveel geld ze ook hebben, dat houden ze liever voor zichzelf".

Buiten de formatie van Wolff lijken de deuren voor een overstap eveneens gesloten. Als de viervoudig wereldkampioen het bij zijn huidige werkgever niet meer ziet zitten, zijn er volgens Steiner wel alternatieven, maar ontbreekt het daar aan financiële middelen of een competitieve bolide. "Ik bedoel: waar moet hij heen? Als hij Red Bull niet ziet zitten, zijn er wel plekken waar hij terecht kan, maar die hebben niet het geld om hem te betalen, en ze hebben niet de auto die hij wil", stelt hij vast. Ook de overige topteams zitten vol. "Ik denk dat McLaren wel goed zit met Lando Norris en Oscar Piastri, en we weten allemaal hoe het bij Ferrari zit, in ieder geval voor volgend jaar", concludeert Steiner, verwijzend naar de succesvolle bezetting in Maranello, waar Lewis Hamilton en Charles Leclerc momenteel de derde en vierde plek in de WK-stand in handen hebben.

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