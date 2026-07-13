Volgens voormalig Formule 1-coureur Christian Danner blijft Max Verstappen ook na dit seizoen behouden voor Red Bull Racing. De Duitser verwacht niet dat de viervoudig wereldkampioen de overstap maakt naar een rivaliserend team of een andere raceklasse, ondanks de aanhoudende sportieve en technische malaise bij de Oostenrijkse renstal. Dat laat de analist weten in zijn rol als waarnemer voor Motorsport-Magazin.

De toekomst van de Nederlander is momenteel een veelbesproken onderwerp in de paddock. Dat heeft alles te maken met de recente Grand Prix van Groot-Brittannië op, waar de Red Bull-coureur in de 48e ronde van de baan spinde door een haperend mechanisme in de actieve achtervleugel van de RB22. Door deze uitvalbeurt staat de coureur momenteel teleurstellend zevende in het wereldkampioenschap met 76 punten. Omdat de Limburger voor de zomerstop mathematisch niet meer in de top twee van het klassement kan eindigen, is er inmiddels een prestatiegerelateerde exitclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract geactiveerd.

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Geen heil in GT3 of rivaliserende teams

Mede door de huidige prestaties wordt er gespeculeerd over een tijdelijk vertrek uit de koningsklasse, waarbij de langeafstandsracerij als mogelijke bestemming wordt genoemd. De regerend wereldkampioen was eerder dit seizoen al actief in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) met een Mercedes-AMG GT3 Evo. Danner sluit een definitieve overstap naar die discipline echter uit. "Ik heb het allemaal al eerder gezien. Ik geloof er niets van. Hij wil in de Formule 1 rijden, en op een manier die hem een kans op succes geeft", stelt de analist. "GT3-racen is fantastische autosport, ik ben er dol op, maar het staat mijlenver af van de Formule 1 en er is geen vergelijking mogelijk". Volgens de oud-coureur is een eenmalig optreden op de Nordschleife prachtig, maar is een volledig seizoen op circuits als Oschersleben of de Lausitzring een heel ander verhaal.

Ook een transfer binnen de Formule 1 lijkt volgens de commentator onwaarschijnlijk. Een overstap naar Mercedes zou voor teambaas Toto Wolff geen logische zet zijn, gezien het grote succes van WK-leider Andrea Kimi Antonelli in de huidige jaargang. Bij McLaren zitten Lando Norris en Oscar Piastri al vastgelegd met langlopende contracten voor het seizoen 2027, terwijl ook Ferrari met Charles Leclerc en Lewis Hamilton geen ruimte heeft voor de komende jaren. Volgens Danner moet de formatie uit Woking bovendien eerst de eigen snelheidstekorten oplossen voordat het überhaupt een reële optie zou zijn voor de coureur.

Hierdoor lijken er voor de meervoudig racewinnaar in de basis slechts twee realistische scenario's over te blijven: de samenwerking met zijn huidige werkgever voortzetten of de sport voorlopig verlaten. De hoofdrolspeler zelf heeft tot oktober 2026 de tijd om een definitieve knoop door te hakken over het lichten van zijn clausule. Danner is er in ieder geval van overtuigd dat de stercoureur het team trouw blijft. "De komende drie maanden zullen het uitwijzen. Persoonlijk denk ik dat hij blijft waar hij is", besluit de Duitser stellig.

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