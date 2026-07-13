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jos, max, verstappen

'Kamp Verstappen heeft pikante foto bewust uit laten lekken om Red Bull onder druk te zetten'

jos, max, verstappen — Foto: © IMAGO
2 reacties

'Kamp Verstappen heeft pikante foto bewust uit laten lekken om Red Bull onder druk te zetten'

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019
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Volgens analisten Rob van Gameren en Meindert van Buuren is de recente ontmoeting tussen Helmut Marko, Jos Verstappen en Raymond Vermeulen in Amsterdam een bewuste actie richting Red Bull Racing. Het tweetal stelt dat het uitlekken van de foto geen toeval is en dat de entourage van Max Verstappen hiermee een duidelijk signaal afgeeft aan de huidige teamleiding. Dat lieten zij weten in het Ziggo Sport Race Café.

Hoewel Marko eind vorig jaar afscheid nam als topadviseur bij de renstal en inmiddels fungeert als ambassadeur van de Red Bull Ring, geldt de 83-jarige Oostenrijker nog altijd als een belangrijke vertrouwenspersoon voor de viervoudig wereldkampioen. De drie werden samen gefotografeerd op het terras van het Conservatorium Hotel, nadat Marko naar verluidt met de privéjet van de coureur naar Nederland was gevlogen. Dit publieke samenzijn zorgt voor volop speculatie, zeker nu de RB22 kampt met hardnekkige balans- en betrouwbaarheidsproblemen en de Nederlander slechts zevende staat in het wereldkampioenschap.

'Moedwillig uitgelekt'

Van Buuren is ervan overtuigd dat de locatie van de ontmoeting strategisch is gekozen."Als er dingen besproken worden die je niet wilt laten uitlekken, doe je dat achter gesloten deuren. Dan huur je ergens een kamer en ga je niet open en bloot op het terras zitten. Ik denk dat deze foto moedwillig is uitgelekt", stelt de analist. Hij voegt daaraan toe:"Deze foto is honderd procent uitgelekt omdat zij dat willen". Van Gameren sluit zich daarbij aan en ziet het als een waarschuwing."Als je samen gaat zitten en er altijd mensen met telefoons omheen staan, dan is het vaak een statement", legt hij uit."Kijk ons hier even iets bekokstoven, pas maar op wat eraan komt", aldus Van Gameren.

Ondanks dat Marko geen officiële managementfunctie meer bekleedt binnen de formatie uit Milton Keynes, blijft zijn invloed op de achtergrond merkbaar. Van Buuren benadrukt dat het management van de coureur, onder leiding van Raymond Vermeulen, de voormalig adviseur nog steeds gebruikt als klankbord."Max is oud en wijs genoeg om zelf beslissingen te nemen, maar Helmut is wel een vertrouwenspersoon bij wie ze dingen kunnen toetsen", verklaart hij.

Kiezen voor eigen geluk

De onrust rondom de regerend wereldkampioen wordt verder gevoed door de tegenvallende prestaties en interne strubbelingen in de eerste helft van 2026. Tijdens het recente raceweekend op Silverstone zou de coureur om een nieuwe motor hebben gevraagd omdat hij voelde dat er iets mis was, maar daar ging Red Bull niet in mee."Door niet naar Max te luisteren, raak je hem misschien keihard in zijn ziel", stelt Van Buuren, die vermoedt dat dit de relatie ernstig schaadt."Dan denkt hij: vertrouw je mij als coureur eigenlijk nog wel?".

Met een geactiveerde exitclausule in zijn contract, doordat hij momenteel niet in de top twee van het kampioenschap staat, is een vertrek bij de Oostenrijkse renstal realistischer dan ooit. Van Gameren merkt op dat de motivatie bij de Nederlander lijkt af te nemen door de aanhoudende problemen."Het plezier spat er de laatste anderhalf jaar niet echt vanaf", observeert hij. Een overstap naar een concurrent als Mercedes of McLaren behoort volgens hem absoluut tot de mogelijkheden, zeker nu Vermeulen de deur openhoudt en toegeeft dat gesprekken met andere teams logisch zijn."Misschien is het vervelend om die mensen te vertellen dat je ze gaat verlaten, maar uiteindelijk moet je aan jezelf denken", benadrukt Van Gameren."Of het dan Mercedes of McLaren is, maakt misschien niet eens uit. Hij moet voor zijn eigen geluk kiezen. Als hij heel gelukkig is bij Red Bull, moet hij daar blijven, maar daar lijkt het op dit moment gewoon niet op".

De druk op de renstal zal komend weekend verder toenemen in de jacht op eerherstel. Dan staat van vrijdag 17 juli tot en met zondag 19 juli de Grand Prix van België op het programma op het circuit van Spa-Francorchamps, waar het team moet proberen het sportieve tij te keren.

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