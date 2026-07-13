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Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken'

Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken'

Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken' — Foto: © IMAGO

Davidson over Mercedes-duo Verstappen en Antonelli: 'Zou heel goed werken'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Anthony Davidson zou een rijdersduo bestaande uit Max Verstappen en Andrea Kimi Antonelli bij Mercedes wel zien zitten. De Brit stelt dat er sprake is van wederzijds respect en vriendschap tussen de twee coureurs, wat een samenwerking ten goede zou komen. Dat laat hij weten in het programma The F1 Show.

De speculaties rondom de toekomst van de viervoudig wereldkampioen draaien de afgelopen weken op volle toeren. Dat heeft alles te maken met de moeizame situatie bij Red Bull Racing, die een nieuw dieptepunt bereikte tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. Door een defect aan de actuator van de achtervleugel viel Verstappen daar uit, waardoor hij momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap staat. Hierdoor is een prestatieclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract geactiveerd, wat hem de juridische mogelijkheid biedt om het team eind dit jaar te verlaten. Naast Mercedes wordt de Nederlander ook nadrukkelijk in verband gebracht met McLaren, waar zijn management in juni al gesprekken mee voerde.

Vriendschap en rivaliteit

Davidson benadrukt dat de goede onderlinge banden een overstap naar een van deze topteams levensvatbaar maken. "Ik denk dat het zou kunnen werken, Kimi en Max, er is daar respect, er is ook een beetje vriendschap", vertelt de analist. Hij trekt daarbij een vergelijking met de beginjaren van de Nederlander in de sport. "Ik denk dat Max waarschijnlijk veel van zichzelf herkent in de jonge Kimi toen Max voor het eerst in de Formule 1 kwam", aldus Davidson. Ook een overstap naar McLaren behoort volgens hem tot de opties, mede door de vriendschap met regerend wereldkampioen Lando Norris.

Norris

De Brit ziet de vriendschap tussen Verstappen en Norris als een belangrijke factor voor een eventuele samenwerking bij de renstal uit Woking. "En hij is ook maatjes met Lando Norris, die er op Silverstone vrij stellig over was dat hij nog steeds bij McLaren zal zijn en dat hij de kans om Verstappen als teamgenoot te hebben zou omarmen", voegt hij toe. Volgens de oud-coureur zien rijders als Norris een dergelijke strijd wel zitten: "Voor deze jongens die het gevoel hebben dat ze op de toppen van hun kunnen presteren - Lando Norris, wereldkampioen - 'ja, kom maar op! Laten we eens kijken hoe de zogenaamde beste uit het vak naast me is!' Je moet jezelf meten met de besten. Voor deze jongens is het een 'kom maar op'-moment."

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