Juan Pablo Montoya denkt dat Max Verstappen er verstandig aan doet om zijn huidige team trouw te blijven, ondanks de aanhoudende problemen bij Red Bull. De Colombiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen weinig andere reële opties heeft en verwacht dat de vader van de coureur de druk op de teamleiding flink zal opvoeren.

De situatie bij Red Bull Racing is in het huidige seizoen van 2026 uiterst onrustig. Door tegenvallende prestaties en betrouwbaarheidsproblemen met de RB22 staat de Nederlander momenteel op een teleurstellende zevende plaats in het wereldkampioenschap, ver achter klassementsleider Kimi Antonelli. Omdat de coureur na de uitvalbeurt op Silverstone wiskundig gezien niet meer in de top drie kan eindigen voor de naderende zomerstop, is er een prestatieclausule in zijn tot en met 2028 lopende contract geactiveerd. Hierdoor kan de stercoureur de formatie uit Milton Keynes aan het einde van het jaar verlaten. Een afkoopsom van acht miljoen euro vanuit het team werd door het management van de rijder onlangs afgewezen.

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Druk op de teamleiding

Sinds het vertrek van Christian Horner staat de renstal onder leiding van Laurent Mekies. Montoya verwacht bij NewBettingSites dat de Fransman het zwaar te verduren krijgt vanuit de entourage van de titelverdediger. Vader Jos Verstappen uitte onlangs al forse kritiek op de onbestuurbare balans van de wagen en de nieuwe krachtbron. "Jos zal aan Mekies vragen: wat gaan jullie hieraan doen? Dit is onacceptabel", voorspelt Montoya. "Wat gaan jullie in vredesnaam beter doen? Als je wilt dat we hier blijven, kunnen we dit allemaal niet accepteren", aldus de voormalig coureur. "Red Bull heeft dit seizoen waanzinnige vooruitgang geboekt", stelt de analist. "Ze bouwden een zware auto en naar verluidt is de wagen nu op gewicht. Kijk je naar Williams, die was ook zwaar en is dat nog steeds", vergelijkt hij de ontwikkelingssnelheid van beide renstallen.

Opties op

Volgens de meervoudig Grand Prix-winnaar toont dit exact het verschil aan tussen de absolute top en de achterhoede. "Het laat zien hoe snel Red Bull kan en wil reageren op zaken. Wat zij doen is een geweldige les voor een team als Williams wat betreft het tempo waarin ze moeten werken", vervolgt Montoya. Hoewel hij vindt dat de formatie uit Grove verdienstelijk werk levert, is er volgens hem meer nodig om de kloof te dichten. "Ik vind dat ze goed werk leveren. Williams gaat de goede kant op. Maar als je wilt concurreren met Red Bull, Mercedes en Ferrari, moet je veel sneller kunnen reageren", luidt zijn conclusie. Vanwege de snelle reactietijd van de ingenieurs in Milton Keynes adviseert Montoya de nummer zeven in de WK-stand om niet te bezwijken voor de aanhoudende geruchten over een overstap naar Mercedes of McLaren. Hoewel de Britse formaties nadrukkelijk hengelen naar de diensten van de teamgenoot van Isack Hadjar, ziet de Colombiaan een transfer niet als de ideale oplossing. "Ik denk dat Max beter af is door te blijven waar hij is. En zijn opties raken eigenlijk ook op", besluit Montoya.

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