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The safety car leads the pack at the 2026 British Grand Prix

'Na Bahrein en Djedda dreigen ook Qatar en Abu Dhabi weg te vallen van F1-kalender'

The safety car leads the pack at the 2026 British Grand Prix — Foto: © IMAGO
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'Na Bahrein en Djedda dreigen ook Qatar en Abu Dhabi weg te vallen van F1-kalender'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Daar waar er de afgelopen dagen berichten verschenen over de mogelijke terugkeer van de race in Bahrein op de 2026-kalender, meldt de Italiaanse tak van Motorsport.com dat de situatie in de regio momenteel zeer onzeker is. Zo onzeker zelfs dat de Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi mogelijk ook komen te vervallen.

Begin dit jaar moesten de wedstrijden in Bahrein en Djedda worden afgelast, omdat er in het gebied een oorlog wordt gevoerd. De afgelopen maanden leek de situatie te verbeteren en daardoor leek de race in Bahrein mogelijk alsnog terug te keren. Toch blijkt dat een lastig verhaal te worden en is het nog maar de vraag of de Formule 1 überhaupt naar het Midden-Oosten kan afreizen.

'Terugkeer Bahrein op losse schroeven'

Het medium meldt dat het de bedoeling was om de terugkeer van de race in Bahrein officieel aan te kondigen, maar omdat de aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran weer volop zijn begonnen, is die aankondiging momenteel verder weg dan voorheen. "Achter de schermen wordt momenteel intensief gewerkt aan een scenario dat rekening houdt met de veranderde militaire omstandigheden. De afgelopen dagen zijn alle opties besproken om het wegvallen van Bahrein op te vangen", zo valt te lezen.

'Qatar en Abu Dhabi ook onzeker'

Toch kan de geopolitieke instabiliteit voor nog meer annuleringen zorgen. De Grands Prix van Qatar en Abu Dhabi staan nog altijd op de kalender voor eind november en begin december, maar er wordt momenteel getwijfeld of de huidige situatie wel veilig genoeg is om de twee races door te laten gaan.

Deadline om knoop door te hakken

Liberty Media wil minimaal 22 races rijden. Extra races worden overwogen op het circuit van Portimão en in Imola, maar de logistieke planning maakt dat erg lastig. Wel komt er een deadline: uiterlijk tijdens de Dutch Grand Prix moet duidelijk worden hoe de rest van het seizoen gaat verlopen.

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