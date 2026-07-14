Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België | F1 Shorts
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België | F1 Shorts
Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.Maak ons je Google-favoriet
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België
Max Verstappen keert komend weekend terug naar één van zijn favoriete circuits: Spa-Francorchamps. Naar verwachting krijgt de Nederlander het daar opnieuw lastig met de RB22, aangezien het circuit qua energiemanagement veel overeenkomsten vertoont met Silverstone. Toch heeft Verstappen ook positief nieuws te melden. De viervoudig wereldkampioen verschijnt in België namelijk met een speciale editie van zijn helm.
Colapinto komt goed weg na spannend moment op Goodwood Festival
Franco Colapinto is dit weekend ook aanwezig bij het legendarische Goodwood Festival of Speed. De Argentijn mocht de E20 flink op zijn staart trappen, de wagen waarmee Lotus in 2012 op de startgrid stond. Daarbij wilde Colapinto het publiek ook trakteren op een aantal donuts, waarbij hij net iets te enthousiast was en de wagen abrupt wegschoot. Toch loopt het allemaal met een sisser af en kan het publiek genieten van een onvervalste V8-motor.
Leclerc maakt eerste meters op gloednieuwe Madring in Spanje
Het team van Ferrari maakt slim gebruik van de filmdag om het gloednieuwe circuit in Madrid alvast uit te testen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat zo'n filmdag niet hetzelfde is als een volwaardige testdag, waardoor het Italiaanse team slechts minimale data kan verzamelen. Toch is het een voordeel voor het duo om alvast de eerste meters te kunnen maken op de Spaanse baan. Lewis Hamilton komt vanmiddag in actie.
Opvallend moment in Silverstone: F3-coureur ontbreekt tijdens podiumceremonie
Een opvallend moment tijdens de podiumceremonie van de Formule 3-race in Silverstone. Matteo De Palo wist de race te winnen. Theophile Naël kwam weliswaar als tweede over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden. Daardoor schoof Ernesto Rivera door naar P2 en mocht Maciej Gladysz de trofee voor de derde plek mee naar huis nemen. Gladysz ontbrak echter tijdens de podiumceremonie, maar kwam nog wel op tijd aan om de beker in ontvangst te nemen.
Cadillac onthult speciale kleurstelling voor raceweekend in Silverstone
Het team van Cadillac komt aankomend weekend in Silverstone aan met een ietwat aangepaste livery. Het Amerikaanse team viert dit weekend namelijk Independence Day op 4 juli. Speciaal voor deze gelegenheid is de hele auto gekleurd in rood, wit en blauw.
McLaren ziet af van papajaoranje en onthult volledig nieuwe livery voor Silverstone
McLaren heeft inspiratie gehaald uit de M2B-bolide uit het Formule 1-seizoen van 1966. Lando Norris en Oscar Piastri zullen aankomend weekend tijdens de Britse Grand Prix uitkomen in een wit-groene kleurstelling in plaats van het bekende papajaoranje.
VIDEO: Verstappen-fan gaat uit z'n plaat na crash in kwalificatie
Coureurs verzamelen voor Domenicali-diner
Waar we in Abu Dhabi altijd het Hamilton-diner hebben, was het dit weekend tijd voor het etentje dat door Stefano Domenicali wordt georganiseerd. Daar is nu een foto van online verschenen.
Beganovic vervangt Leclerc in VT1 Oostenrijk
Charles Leclerc zal tijdens de eerste vrije training in Oostenrijk zijn wagen afstaan aan Dino Beganovic in het kader van de welbekende rookieverplichtingen.
Hamilton heeft meeste ronden aan de leiding gelegen in 2026
Hoewel Kimi Antonelli momenteel het kampioenschap leidt, is de jongeling uit Italië in 2026 tóch ingehaald door Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wist in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te behalen en heeft sinds de race in Barcelona de meeste ronden aan de leiding gereden van alle coureurs dit seizoen.
Madring onthult update over bouw circuit
Hoewel de organisatie in Madrid nog enkele maanden heeft tot het Grand Prix-weekend in september van start gaat, waren er wel vraagtekens over de voortgang van de bouw. Het circuit laat echter zien dat er flinke stappen zijn gezet: de baan is inmiddels volledig geasfalteerd.
Racing Bulls viert start van WK-voetbal met speciale livery in Barcelona
Voor de derde keer in zeven raceweekenden komt Racing Bulls opdagen met een speciale kleurstelling. Ditmaal viert het zusterteam van Red Bull dat het WK-voetbal gaat beginnen. Vooral de voetbalvelgen op de bolides van Liam Lawson en Arvid Lindblad vallen op.
Racing Bulls pakt uit met eigen voetbalshirt voor WK
Het Italiaanse team van Racing Bulls houdt de komende weken ook het WK voetbal in de gaten, ondanks dat Italië zelf niet deelneemt aan het toernooi. Desondanks pakt de renstal groots uit met een eigen voetbalshirt voor de fans.
Audi met speciale livery in Monaco
Het team van Audi is donderdag met een opvallende nieuwe livery in Monaco verschenen. De bolides van Hülkenberg en Borteloto zijn dit weekend namelijk geel.
Aston Martin lanceert livery met veranderende kleuren voor Grand Prix van Monaco
Fernando Alonso en Lance Stroll zullen met een speciale livery uitkomen op de straten van Monte Carlo. In samenwerking met hun partner Maaden, een mijnbouw- en metaalbedrijf uit Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een kleurstelling ontwikkeld met een kleurveranderende, iriserende afwerking met behulp van een speciaal foliemateriaal.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Norris wijst naar huidige staat van F1: "Het is niet toegestaan om lol te hebben"
- 12 juli 2026 10:03
- 4
Kelly Piquet vindt online kritiek prima, maar stelt harde grens: "Laat mijn kinderen erbuiten"
- 10 juli 2026 20:36
- 2
Seizoen 2026
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Manager Piastri reageert op geruchten over Red Bull-McLaren-ruil met Verstappen
Dit is waarom Verstappen in de cockpit steeds een A4-velletje krijgt van Lambiase
Crisisberaad in Amsterdam? Management Verstappen gespot met Helmut Marko
Net binnen
Pérez wijst naar tijd bij Red Bull Racing: "Max is een natuurlijke leider"
- 18 minuten geleden
Verstappen onthult speciale helm voor Grand Prix van België | F1 Shorts
- 56 minuten geleden
- 46
Marko verklaart meeting met kamp Verstappen in Amsterdam
- 1 uur geleden
'Na Bahrein en Djedda dreigen ook Qatar en Abu Dhabi weg te vallen van F1-kalender'
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen en Piquet stralen bij huwelijk van Victoria op Château Neercanne
- 2 uur geleden
Het tijdschema voor de Grand Prix van België
- Vandaag 08:02
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni