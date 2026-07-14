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Max Verstappen, Raymond Vermeulen, generic, 2026

'Verstappen hoeft pas in oktober beslissing over toekomst te nemen'

Max Verstappen, Raymond Vermeulen, generic, 2026 — Foto: © IMAGO
3 reacties

'Verstappen hoeft pas in oktober beslissing over toekomst te nemen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur
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Volgens het doorgaans betrouwbare BBC heeft Max Verstappen nog even de tijd om de knoop door te hakken over zijn toekomst in de Formule 1. Waar velen dachten dat de exitclausule eind juli in werking zou treden, is dat volgens het Britse medium pas in oktober. Pas dan hoeft kamp-Verstappen een definitieve beslissing te nemen.

De toekomst van de Nederlander ligt al enkele weken onder een vergrootglas. Dat heeft te maken met de recente vorm van Red Bull Racing. Hoewel het team stappen zet, zijn die vooralsnog niet groot genoeg om Mercedes of Ferrari uit te dagen. Red Bull Ford heeft daarnaast wel een sterke prestatie geleverd. Volgens de FIA heeft de motorleverancier als debutant de beste verbrandingsmotor ontwikkeld.

'Kamp Verstappen heeft geen haast'

Kamp-Verstappen heeft momenteel de touwtjes in handen. Red Bull zou volgens diverse berichten zelfs hebben overwogen om de exitclausule van de Nederlander af te kopen, zodat het Oostenrijkse team de zekerheid heeft dat Verstappen in ieder geval tot en met 2028 blijft. Andrew Benson meldt bij het Britse medium dat kamp-Verstappen geen haast heeft, maar voorlopig ook nog moet wachten voordat de clausule kan worden geactiveerd: "Die clausule treedt pas in oktober in werking, dus er is nog genoeg tijd voordat er waarschijnlijk iets gebeurt. Bronnen hebben aan BBC Sport laten weten dat Verstappen nog geen beslissing heeft genomen."

BBC wijst naar druk van kamp Verstappen binnen F1-team

McLaren en Mercedes benadrukten de afgelopen weken juist dat zij tevreden zijn met hun huidige line-up, maar volgens Benson is de Verstappen-factor iets waar veel teams voor zouden tekenen: "Ik ben ervan overtuigd dat Verstappen er alle vertrouwen in heeft dat hij een intern duel met welke teamgenoot dan ook kan winnen. Tegelijkertijd zal ieder team dat Verstappen binnenhaalt zich ervan bewust zijn dat het daarmee een niveau van druk en spanning in huis haalt dat het bij geen enkele andere coureur zou ervaren. Dat zal de managementkwaliteiten van zo'n team flink op de proef stellen."

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