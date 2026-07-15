Juan Pablo Montoya vindt het begrijpelijk dat Max Verstappen momenteel fel uithaalt naar zijn omgeving. Volgens Montoya wordt de viervoudig wereldkampioen na jaren van dominantie nu geconfronteerd met de harde realiteit van de nieuwe reglementen.

De sfeer binnen de Oostenrijkse renstal is dit seizoen onmiskenbaar onrustig. Waar de formatie de afgelopen jaren nagenoeg onverslaanbaar was, wacht Verstappen na negen races nog altijd op zijn eerste overwinning van het jaar. Met een teleurstellende zevende plaats in het wereldkampioenschap en aanhoudende technische mankementen aan de RB22-bolide, bevindt de Limburger zich in een sportief zware periode. Montoya toont bij NewBettingSites begrip voor de frustraties van de coureur. "Ik begrijp waarom Max zo hard is voor iedereen", stelt de F1 TV-analist. "Hij is er zo aan gewend geraakt om heel vaak races te winnen. Red Bull heeft de afgelopen jaren gedomineerd en hij heeft vier kampioenschappen gewonnen. Hij heeft fantastisch werk geleverd en nu, onder de nieuwe regels, wordt hij geconfronteerd met een realitycheck", aldus Montoya. "Het gave aan Max is dat hij altijd blijft pushen. Of het nu een competitieve auto is of niet, hij pusht altijd en dat is echt mooi om te zien."

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Gevaarlijke defecten

De afgelopen raceweekenden in Oostenrijk en Groot-Brittannië werden overschaduwd door zware crashes, die werden veroorzaakt door een haperende achtervleugel. Montoya leeft mee met de penibele situatie van Verstappen. "Ik vind het erg dat de twee incidenten met de achtervleugel op zijn auto plaatsvonden", vervolgt de analist. "Wanneer de achtervleugel niet goed sluit, verlies je veel downforce en spin je van de baan. Eén keer kun je nog begrijpen, maar twee keer, dat wordt gevaarlijk, zoals Max ook al zei." Montoya begrijpt bovendien dat de emoties na afloop van dergelijke momenten hoog oplopen. "Het moeilijke is dat je na zoiets op televisie moet verschijnen. Je kunt dan geen goede reactie verwachten. Max wil het zo graag."

Geen fouten

De constante drang naar perfectie zorgt er volgens Montoya voor dat de verhoudingen binnen de renstal onder hoogspanning staan. "Hij wil dat iedereen zich op dezelfde manier gedraagt. Hij wil dat iedereen 110 procent pusht, net zoals hijzelf doet, en hij drijft het team vooruit", legt de oud-coureur uit. "Max is een man die simpelweg geen fouten maakt. Het is ongelooflijk dat hij het eigenlijk nooit verpest." Doordat het team momenteel wel steken laat vallen, vertoont de samenwerking scheurtjes. Omdat Verstappen voor de zomerstop buiten de top drie van het klassement valt, is er een prestatieclausule geactiveerd waardoor hij de formatie voortijdig zou kunnen verlaten. "Wanneer je iemand hebt die zo goed is en geen fouten maakt, maar het team verpest het wel, dan legt dat enorm veel druk op het team. Zeker met de geruchten dat hij misschien vertrekt als de zaken niet verbeteren en hij niet gelukkig is."

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