Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLaren
Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLarenMaak ons je Google-favoriet
Zak Brown vindt het geen enkel probleem wanneer een coureur naast zijn verplichtingen in de Formule 1 ook in andere klassen wil racen. De CEO van McLaren deelt een hoge score uit aan een dergelijk scenario, met een duidelijke knipoog naar Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Britse renstal.
In een video van de show Up To Speed reageert Brown op verschillende stellingen. Terwijl er een afbeelding van Verstappen in beeld verschijnt, krijgt de Amerikaan onder andere de vraag voorgelegd wat hij vindt van een topcoureur die ook buiten de koningsklasse wil racen. "Hij is een coureur die een tien uit tien is, maar hij wil ook buiten de Formule 1 racen", leest de presentator voor. Brown moest vervolgens een cijfer geven hoe graag hij zo'n coureur binnen zijn team zou willen hebben. De McLaren-topman reageert daar direct enthousiast op door een speelkaart met een negen te trekken. "Negen!" Dat ziet Brown wel zitten.
Verstappen als enige actief in andere klassen
De uitspraken zijn opvallend, aangezien Verstappen momenteel de enige actieve Formule 1-coureur is die daadwerkelijk in andere disciplines uitkomt. De Nederlander maakte in mei van dit jaar zijn officiële debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met een Mercedes-AMG GT3. Daarnaast is de coureur van Red Bull Racing met zijn eigen merk Verstappen Sim Racing zeer actief in de virtuele racewereld.
De flirterige opmerking van Brown voedt de hardnekkige geruchten over een mogelijke samenwerking in de toekomst. Verstappen beleeft momenteel een nogal uitdagend seizoen bij Red Bull, waarin hij de zevende plaats in het kampioenschap bezet en nog geen overwinning heeft geboekt. Omdat het mathematisch onmogelijk is om voor de zomerstop in de top twee te eindigen, kan hij een ontsnappingsclausule in zijn tot eind 2028 lopende contract activeren. Het kamp-Verstappen heeft naar verluidt onlangs nog een aanbod van acht miljoen euro afgewezen om deze clausule af te kopen.
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