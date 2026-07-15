close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Brown gives Verstappen a call

Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLaren

Brown gives Verstappen a call — Foto: © IMAGO x GPFANS
3 reacties

Brown wakkert opnieuw speculaties aan over Verstappen-transfer naar McLaren

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Zak Brown vindt het geen enkel probleem wanneer een coureur naast zijn verplichtingen in de Formule 1 ook in andere klassen wil racen. De CEO van McLaren deelt een hoge score uit aan een dergelijk scenario, met een duidelijke knipoog naar Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen wordt de afgelopen tijd veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar de Britse renstal.

In een video van de show Up To Speed reageert Brown op verschillende stellingen. Terwijl er een afbeelding van Verstappen in beeld verschijnt, krijgt de Amerikaan onder andere de vraag voorgelegd wat hij vindt van een topcoureur die ook buiten de koningsklasse wil racen. "Hij is een coureur die een tien uit tien is, maar hij wil ook buiten de Formule 1 racen", leest de presentator voor. Brown moest vervolgens een cijfer geven hoe graag hij zo'n coureur binnen zijn team zou willen hebben. De McLaren-topman reageert daar direct enthousiast op door een speelkaart met een negen te trekken. "Negen!" Dat ziet Brown wel zitten.

Verstappen als enige actief in andere klassen

De uitspraken zijn opvallend, aangezien Verstappen momenteel de enige actieve Formule 1-coureur is die daadwerkelijk in andere disciplines uitkomt. De Nederlander maakte in mei van dit jaar zijn officiële debuut in de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring met een Mercedes-AMG GT3. Daarnaast is de coureur van Red Bull Racing met zijn eigen merk Verstappen Sim Racing zeer actief in de virtuele racewereld.

De flirterige opmerking van Brown voedt de hardnekkige geruchten over een mogelijke samenwerking in de toekomst. Verstappen beleeft momenteel een nogal uitdagend seizoen bij Red Bull, waarin hij de zevende plaats in het kampioenschap bezet en nog geen overwinning heeft geboekt. Omdat het mathematisch onmogelijk is om voor de zomerstop in de top twee te eindigen, kan hij een ontsnappingsclausule in zijn tot eind 2028 lopende contract activeren. Het kamp-Verstappen heeft naar verluidt onlangs nog een aanbod van acht miljoen euro afgewezen om deze clausule af te kopen.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Zak Brown

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

  • 8 minuten geleden
Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'

Hill oneens met uitspraken over 'beste coureur' Verstappen: 'Hij rijdt niet met zijn verstand'

  • Gisteren 20:48
  • 15
Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'

Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'

  • 1 uur geleden
Montoya begrijpt frustratie Verstappen bij Red Bull: 'Hij krijgt nu een realitycheck'

Montoya begrijpt frustratie Verstappen bij Red Bull: 'Hij krijgt nu een realitycheck'

  • Vandaag 12:07
  • 1
Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"

Pérez reageert op bewering over 2025-verlies Verstappen: "Je weet het nooit"

  • Gisteren 18:56
'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

'FIA grijpt in voor 2027 na vermoeden van slimme technische vondst'

  • Gisteren 15:14
  • 8

Net binnen

16:18
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
15:27
Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'
14:42
McLaren onthult nieuwe troeven voor België: "Maar het wordt niet makkelijk dit weekend"
13:50
Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België
12:07
Montoya begrijpt frustratie Verstappen bij Red Bull: 'Hij krijgt nu een realitycheck'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee' mclaren-coureur reageert

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

8 minuten geleden
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen' Podcast

'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'

Vandaag 11:20 1
'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing' Podcast

'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'

Vandaag 08:04 1
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop" Exclusief

Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"

11 juli 2026 11:52
Ontdek het op Google Play
x