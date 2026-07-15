Max Verstappen is blij dat hij de afgelopen periode de tijd heeft gehad om tot rust te komen, maar de focus is inmiddels alweer volledig verlegd naar de aankomende F1 Grand Prix van België. De coureur van Red Bull Racing heeft ter voorbereiding op het raceweekend op Spa-Francorchamps onlangs al de nodige uren in de simulator doorgebracht.

"Het was goed om even pauze te hebben", vertelt de viervoudig wereldkampioen. Hij had tegenwoordig Viaplay duidelijk gemaakt dat hij met Red Bull "niks te maken wilde hebben" totdat het tijd was voor race in België. Verstappen vervolgt: "Hoewel Silverstone een zwaar weekend was, ben ik vorige week terug op de fabriek geweest met het team in de simulator", klinkt het verder in zijn vooruitblik. Dat het voorgaande raceweekend in Groot-Brittannië moeizaam verliep, was duidelijk terug te zien in het resultaat. Hij lag op podiumkoers, maar viel in de slotfase uit. De achtervleugel met de actieve aerodynamica haperde, waardoor hij plotseling downforce verloor en bij Stowe de grindbak in stuiterde. Hij is blijven steken op P7 in de tussenstand met 76 punten.

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Uitdagingen en eerbetoon

Ondanks de lastige reeks kijkt de kopman van Red Bull uit naar het racen in de Ardennen. "Kijkend naar Spa, het is mijn favoriete circuit op de kalender en het is altijd goed om hier terug te zijn", aldus Verstappen. Toch houdt hij rekening met de nodige hindernissen op de snelle omloop. "Ik denk dat het lastiger kan worden met de beperkingen op het gebied van energiemanagement op de rechte stukken, maar we hebben het hier in het verleden goed gedaan, dus je weet nooit wat er gaat gebeuren."

Tijdens het Belgische raceweekend verschijnt hij bovendien aan de start met een speciaal helmontwerp. Dit design, de 'Orange Lion', wordt gebruikt tijdens de Europese tripleheader en valt op door de oranje en blauwe accenten. "Ik zal weer de speciale Orange Lion-helm dragen, wat een eerbetoon is aan de fans, die hier ongelooflijk zijn en me door de jaren heen enorm hebben gesteund."