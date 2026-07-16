close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Serra and Wache

Hamilton titelkandidaat dankzij Loïc Serra: dit is hoe hij de orde herstelde bij Ferrari

Serra and Wache — Foto: © IMAGO
1 reactie

Hamilton titelkandidaat dankzij Loïc Serra: dit is hoe hij de orde herstelde bij Ferrari

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Na een moeizaam verlopen vorig seizoen doet Lewis Hamilton dit jaar plotseling weer volop mee om de wereldtitel in de Formule 1. De ommekeer bij Ferrari is grotendeels toe te schrijven aan Loïc Serra, die als technisch directeur een einde maakte aan de zogeheten 'eilandjescultuur' binnen de fabriek in Maranello. Door een strikte samenwerking tussen de verschillende afdelingen af te dwingen, wist de Fransman de hardnekkige problemen van vorig jaar op te lossen en het volledige potentieel van de huidige bolide te ontsluiten.

Serra trad in het najaar van 2024 in dienst bij de Italiaanse renstal als technisch directeur van de chassisafdeling, nadat hij de overstap maakte van Mercedes. Hij nam daarmee het stokje over van Enrico Cardile, die op zijn beurt naar Aston Martin vertrok. Bij zijn aantreden trof Serra een lastige erfenis aan, aangezien de ontwikkeling van de SF-25 al grotendeels was vastgelegd. Dat jaar liep uit op een flinke teleurstelling, mede doordat de auto weliswaar aerodynamisch potentieel had, maar de correlatie met de ophanging en de voertuigdynamiek tekortschoot. Het team werd daardoor in veel raceweekenden gedwongen om voor conservatieve afstellingen te kiezen, wat ten koste ging van de prestaties op de baan.

Focus op synergie tussen de specialisten

Om het tij te keren voor de nieuwe reglementen van dit jaar, greep de voormalig directeur performance van Mercedes hard in. Volgens het Italiaanse AutoRacer veranderde hij de manier waarop de verschillende afdelingen met elkaar communiceren fundamenteel. Waar voorheen veelal geïsoleerd werd ontwikkeld, dwong de topman een naadloze synergie af tussen de specialisten op het gebied van de aerodynamica, de ophanging en de banden. Hierbij kwam zijn achtergrond bij bandenleverancier Michelin en zijn jarenlange ervaring met voertuigdynamiek uitstekend van pas. Onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur werd bovendien extra geïnvesteerd in het aantrekken van nieuw personeel voor de bandenafdeling.

Related image
Related image

Nieuwe werkwijze werpt vruchten af voor Hamilton

De SF-26 van dit jaar is de eerste Ferrari die volledig onder de technische vleugels van Serra is ontworpen. De bolide, die is uitgerust met actieve aerodynamica volgens de huidige reglementen en de push-rod ophanging, blijkt mechanisch een stuk sterker in elkaar te zitten dan zijn voorganger. Door de dynamische eigenschappen van het voertuig continu te verbeteren, zijn de compromissen in de afstelling die de vorige auto parten speelden opgelost. Het resultaat is een auto met een breder werkvenster, wat essentieel is gebleken onder de nieuwe technische reglementen.

Deze technische revolutie heeft directe gevolgen gehad voor de resultaten van Hamilton. De Brit, die bezig is aan zijn tweede seizoen in het scharlaken rood, heeft dit jaar al een overwinning geboekt tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya en heeft daarnaast nog vier podiums gepakt. Richting de Grand Prix van België bezet Hamilton de derde plaats in het wereldkampioenschap met 147 punten. Hiermee bevindt hij zich in een felle titelstrijd met zijn voormalige werkgever Mercedes, waar George Russell en Kimi Antonelli momenteel veel punten scoren. Samen met teamgenoot Charles Leclerc, die op Silverstone zegevierde, heeft Hamilton zijn team inmiddels naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap geholpen.

Geloof jij dat Ferrari de dominante factor blijft in het Formule 1-seizoen van 2026?

45 stemmen

Gerelateerd

Mercedes Ferrari Lewis Hamilton Charles Leclerc Loïc Serra

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

Hamilton hekelt toenemende invloed software in F1: 'Je wordt voor risico afgestraft'

  • 12 juli 2026 17:51
  • 4
Leclerc ziet rechterhand vertrekken bij Ferrari na overwinning in Silverstone

Leclerc ziet rechterhand vertrekken bij Ferrari na overwinning in Silverstone

  • 13 juli 2026 11:55
'Verstappen heeft spijt van afwijzen Mercedes', Piastri reageert op geruchten Max | GPFans Recap Recap

'Verstappen heeft spijt van afwijzen Mercedes', Piastri reageert op geruchten Max | GPFans Recap

  • Gisteren 21:41
Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'

Steiner over gemiste kans Verstappen bij Mercedes: 'Ik weet zeker dat hij spijt heeft'

  • Gisteren 15:27
McLaren onthult nieuwe troeven voor België: "Maar het wordt niet makkelijk dit weekend"

McLaren onthult nieuwe troeven voor België: "Maar het wordt niet makkelijk dit weekend"

  • Gisteren 14:42
Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België

Verstappen moet zich melden bij persconferentie voor Grand Prix van België

  • Gisteren 13:50

Net binnen

08:51
Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko
08:02
Het tijdschema voor de Grand Prix van België
15-7
Recap
'Verstappen heeft spijt van afwijzen Mercedes', Piastri reageert op geruchten Max | GPFans Recap
15-7
Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van Max
15-7
Hadjar geeft niet op richting GP België: "Red Bull en ik gaan alles geven"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko raymond vermeulen reageert

Manager Verstappen geeft update over toekomst Max na meeting Jos en Marko

19 minuten geleden
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee' mclaren-coureur reageert

Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'

Gisteren 16:18
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen' Podcast

'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'

Gisteren 11:20 1
'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing' Podcast

'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'

Gisteren 08:04 1
Ontdek het op Google Play
x