Hamilton titelkandidaat dankzij Loïc Serra: dit is hoe hij de orde herstelde bij Ferrari

Na een moeizaam verlopen vorig seizoen doet Lewis Hamilton dit jaar plotseling weer volop mee om de wereldtitel in de Formule 1. De ommekeer bij Ferrari is grotendeels toe te schrijven aan Loïc Serra, die als technisch directeur een einde maakte aan de zogeheten 'eilandjescultuur' binnen de fabriek in Maranello. Door een strikte samenwerking tussen de verschillende afdelingen af te dwingen, wist de Fransman de hardnekkige problemen van vorig jaar op te lossen en het volledige potentieel van de huidige bolide te ontsluiten.

Serra trad in het najaar van 2024 in dienst bij de Italiaanse renstal als technisch directeur van de chassisafdeling, nadat hij de overstap maakte van Mercedes. Hij nam daarmee het stokje over van Enrico Cardile, die op zijn beurt naar Aston Martin vertrok. Bij zijn aantreden trof Serra een lastige erfenis aan, aangezien de ontwikkeling van de SF-25 al grotendeels was vastgelegd. Dat jaar liep uit op een flinke teleurstelling, mede doordat de auto weliswaar aerodynamisch potentieel had, maar de correlatie met de ophanging en de voertuigdynamiek tekortschoot. Het team werd daardoor in veel raceweekenden gedwongen om voor conservatieve afstellingen te kiezen, wat ten koste ging van de prestaties op de baan.

Artikel gaat verder onder video

Focus op synergie tussen de specialisten

Om het tij te keren voor de nieuwe reglementen van dit jaar, greep de voormalig directeur performance van Mercedes hard in. Volgens het Italiaanse AutoRacer veranderde hij de manier waarop de verschillende afdelingen met elkaar communiceren fundamenteel. Waar voorheen veelal geïsoleerd werd ontwikkeld, dwong de topman een naadloze synergie af tussen de specialisten op het gebied van de aerodynamica, de ophanging en de banden. Hierbij kwam zijn achtergrond bij bandenleverancier Michelin en zijn jarenlange ervaring met voertuigdynamiek uitstekend van pas. Onder leiding van teambaas Frédéric Vasseur werd bovendien extra geïnvesteerd in het aantrekken van nieuw personeel voor de bandenafdeling.

Related image

Nieuwe werkwijze werpt vruchten af voor Hamilton

De SF-26 van dit jaar is de eerste Ferrari die volledig onder de technische vleugels van Serra is ontworpen. De bolide, die is uitgerust met actieve aerodynamica volgens de huidige reglementen en de push-rod ophanging, blijkt mechanisch een stuk sterker in elkaar te zitten dan zijn voorganger. Door de dynamische eigenschappen van het voertuig continu te verbeteren, zijn de compromissen in de afstelling die de vorige auto parten speelden opgelost. Het resultaat is een auto met een breder werkvenster, wat essentieel is gebleken onder de nieuwe technische reglementen.

Deze technische revolutie heeft directe gevolgen gehad voor de resultaten van Hamilton. De Brit, die bezig is aan zijn tweede seizoen in het scharlaken rood, heeft dit jaar al een overwinning geboekt tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalunya en heeft daarnaast nog vier podiums gepakt. Richting de Grand Prix van België bezet Hamilton de derde plaats in het wereldkampioenschap met 147 punten. Hiermee bevindt hij zich in een felle titelstrijd met zijn voormalige werkgever Mercedes, waar George Russell en Kimi Antonelli momenteel veel punten scoren. Samen met teamgenoot Charles Leclerc, die op Silverstone zegevierde, heeft Hamilton zijn team inmiddels naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap geholpen.