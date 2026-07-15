VIDEO | 'FIA vermoedt opnieuw gesjoemel en past 2027-regels aan'
VIDEO | 'FIA vermoedt opnieuw gesjoemel en past 2027-regels aan'Maak ons je Google-favoriet
De FIA gaat de regels rondom de ophanging van Formule 1-auto's vanaf volgend jaar flink aanscherpen. Volgens het Italiaanse FormulaPassion wil de autosportbond hiermee een einde maken aan steeds complexere en duurdere systemen die teams ontwikkelen om een voordeel te vinden.
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