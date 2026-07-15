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Verstappen and the FIA

VIDEO | 'FIA vermoedt opnieuw gesjoemel en past 2027-regels aan'

VIDEO | 'FIA vermoedt opnieuw gesjoemel en past 2027-regels aan'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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De FIA gaat de regels rondom de ophanging van Formule 1-auto's vanaf volgend jaar flink aanscherpen. Volgens het Italiaanse FormulaPassion wil de autosportbond hiermee een einde maken aan steeds complexere en duurdere systemen die teams ontwikkelen om een voordeel te vinden.

Bekijk de video hieronder of op ons YouTube-kanaal.

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