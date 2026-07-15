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Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026

Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van Max

Max Verstappen, Verstappen Racing, Nurburgring, 2026 — Foto: © IMAGO

Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van Max

Redactie
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Eén van de teamgenoten van Max Verstappen, Dani Juncadella, staat erom bekend dat hij nog wel eens pranks uit wil halen of grappige dingen post op zijn social media. Ook nu heeft de coureur van Verstappen Racing weer toegeslagen. Hij heeft een aantal reacties van onder andere Max zelf en van Jules Gounon zonder context op zijn Instagram-story's gezet.

Verstappen verreed eerder dit jaar de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring samen met Lucas Auer, Gounon en Juncadella. De twee laatstgenoemden komen tevens voor het eigen team van de viervoudig wereldkampioen uit in de GT World Challenge Europe powered by AWS met Verstappens protegé Chris Lulham. Verstappen Racing kwam dicht bij de overwinning op de Nürburgring Nordschleife, totdat de aandrijfas het vanuit leidende positie begaf met nog zo'n drie uur te gaan.

Juncadella deelt hilarische reacties

Juncadella plaatste op zijn Instagram-story's een aantal opmerkelijke reacties die hij de afgelopen tijd heeft gekregen van zijn collega's zonder enige context erbij. Het ging onder andere over hoe Verstappen een, laten we zeggen, bepaalde handeling bij Gounon wilde uitvoeren zonder glijmiddel. De reacties zorgden voor een boel lachers op de hand op social media.

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