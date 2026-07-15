Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van Max
Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van MaxMaak ons je Google-favoriet
Eén van de teamgenoten van Max Verstappen, Dani Juncadella, staat erom bekend dat hij nog wel eens pranks uit wil halen of grappige dingen post op zijn social media. Ook nu heeft de coureur van Verstappen Racing weer toegeslagen. Hij heeft een aantal reacties van onder andere Max zelf en van Jules Gounon zonder context op zijn Instagram-story's gezet.
Verstappen verreed eerder dit jaar de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring samen met Lucas Auer, Gounon en Juncadella. De twee laatstgenoemden komen tevens voor het eigen team van de viervoudig wereldkampioen uit in de GT World Challenge Europe powered by AWS met Verstappens protegé Chris Lulham. Verstappen Racing kwam dicht bij de overwinning op de Nürburgring Nordschleife, totdat de aandrijfas het vanuit leidende positie begaf met nog zo'n drie uur te gaan.
Juncadella deelt hilarische reacties
Juncadella plaatste op zijn Instagram-story's een aantal opmerkelijke reacties die hij de afgelopen tijd heeft gekregen van zijn collega's zonder enige context erbij. Het ging onder andere over hoe Verstappen een, laten we zeggen, bepaalde handeling bij Gounon wilde uitvoeren zonder glijmiddel. De reacties zorgden voor een boel lachers op de hand op social media.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Verstappen heeft spijt van afwijzen Mercedes', Piastri reageert op geruchten Max | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Piastri duidelijk na geruchten over Verstappen richting McLaren: 'Veel plezier ermee'
'Kamp Verstappen liet foto bewust uitlekken om contracteisen af te dwingen'
'Bearman is om deze reden niet geschikt als opvolger van Verstappen bij Red Bull Racing'
Browning is klaar voor stap naar Formule 1: "Mijn stage in de sport zit erop"
Net binnen
'Verstappen heeft spijt van afwijzen Mercedes', Piastri reageert op geruchten Max | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Nürburgring-teamgenoten Verstappen delen hilarische 'glijmiddel'-reactie van Max
- 2 uur geleden
Hadjar geeft niet op richting GP België: "Red Bull en ik gaan alles geven"
- 3 uur geleden
VIDEO | 'FIA vermoedt opnieuw gesjoemel en past 2027-regels aan'
- Vandaag 18:55
Geen opties meer voor Verstappen: "McLaren doet het niet beter dan Red Bull"
- Vandaag 18:03
- 1
Verstappen afgekoeld na Silverstone-zeperd: "Goed om even pauze te hebben"
- Vandaag 17:10
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: Bearman eindelijk niet meer in de buurt van schorsing na Britse GP
- 10 juli
Verstappen naar McLaren is meer dan logisch: Red Bull is niet meer wat het ooit was
- 8 juli
FIA grijpt in vanwege extreme weersomstandigheden in Oostenrijk
- 25 juni
'Transfer Verstappen in afrondende fase', FIA doet onderzoek naar RB22 | GPFans Recap
- 8 juli
'Red Bull wacht op antwoord, kamp-Verstappen stelt beslissing uit'
- 1 juli
Hadjar vol lof over P2 Verstappen: "Erg indrukwekkend"
- 29 juni