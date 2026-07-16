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Max Verstappen, Alexander Albon, George Russell, Generic, 2025, Belgian GP

FIA bevestigt veranderingen aan Circuit de Spa-Francorchamps voor GP België

Max Verstappen, Alexander Albon, George Russell, Generic, 2025, Belgian GP — Foto: © IMAGO

FIA bevestigt veranderingen aan Circuit de Spa-Francorchamps voor GP België

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Ieder jaar is elk circuit bezig met het doorvoeren van aanpassingen om te voldoen aan de strenge eisen van de Formule 1. Dat is in aanloop naar de Grand Prix van België niet anders geworden. Dit zijn de veranderingen waar de 22 coureurs op het Circuit de Spa-Francorchamps rekening mee moeten houden.

De Grand Prix van België wordt aankomend weekend voor de 82e keer georganiseerd. Er werd in 1969 en 1971 niet geracet in de Ardennen uit veiligheidsoverwegingen, en om dezelfde reden werd er eind jaren zeventig en begin jaren tachtig op Nivelles-Baulers en Zolder geracet. In 2003 werd het circuit overgeslagen vanwege gerommel rondom tabaksreclame en in 2006 stond Spa-Francorchamps niet op de kalender vanwege enorme verbouwingen. Michael Schumacher heeft het vaakst gewonnen op de baan die tegenwoordig 7,004 kilometer telt. Lewis Hamilton staat momenteel op vijf zeges en zou op zondag 'Schumi' kunnen evenaren.

Veranderingen aan Spa-Francorchamps

Aangezien F1-coureurs altijd de grens opzoeken, zijn de kleinste veranderingen aan het circuit belangrijk om te weten. De FIA heeft bevestigd wat deze wijzigingen voor Spa-Francorchamps zijn en coureurs krijgen tijdens een track walk de kans om het met eigen ogen te zien, voordat de eerste vrije training begint.

Er is een nieuw hek geplaatst aan de rechterkant bij het uitkomen van de pitstraat. Richting bocht twee, bij Eau Rouge onderaan de heuvel, loopt de muur aan de rechterkant nu wat verder door. Op het Kemmel Straight tussen Raidillon en Les Combes zijn regengroeven in het asfalt gesneden, zodat het water beter kan weglopen, mocht het met bakken uit de hemel komen. Het asfalt in Stavelot is gladgestreken om een hobbel weg te halen. Verder is de kerb bij het insturen van de Bus Stop-chicane verkleind en is een grasstrookje binnen de apex van Les Combes vervangen door asfalt.

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