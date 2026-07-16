Verstappen over nieuwe aanwinst: "We gaan Van Langendonck helpen de F1 te bereiken"
Verstappen over nieuwe aanwinst: "We gaan Van Langendonck helpen de F1 te bereiken"Maak ons je Google-favoriet
Verstappen Racing kondigde eerder vandaag aan dat Dries Van Langendonck zich bij het team van Max Verstappen heeft gevoegd. De McLaren-junior blijft bij het opleidingsprogramma van de Britse renstal, maar zal ook steun krijgen van de viervoudig wereldkampioen. Verstappen zelf reageert op de nieuwe aanwinst.
Van Langendonck zette in juli 2024 al zijn handtekening bij McLaren. Hij was op dat moment regerend wereldkampioen in de OK-juniorklasse van de kartsport. Hij voegde er nog Europese titels aan toe. Tegenwoordig vinden we de vijftienjarige Belg in de Formule 4. Hij was onverslaanbaar in de Formule Winter Series en leidt het F4 British Championship halverwege het seizoen. Van Langendonck besloot zich bij Verstappen Racing aan te sluiten om de support te krijgen zijn carrière naar een hoger niveau te tillen. Hij ziet het als een "belangrijke stap op weg naar de Formule 1."
Verstappen overtuigd van Van Langendonck
Verstappen verklaart waarom het jonge talent uit het Limburgse Hasselt heeft uitgekozen: "Ik ben onder de indruk van de snelle ontwikkeling die Dries heeft doorgemaakt tijdens zijn carrière en het talent dat hij heeft laten zien, zowel in het karten als tijdens zijn eerste stappen in de open formuleklasses. Na het leren kennen van Dries en zijn familie, ben ik ervan overtuigd dat hij alle potentie heeft om een toekomstige geweldige coureur te worden. Daarom zullen mijn managementteam en ik, met de simulator ondersteuning van Verstappen Racing Pro Simulation, Dries helpen om zijn ultieme doel, de Formule 1, te bereiken."
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