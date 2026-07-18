Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"
Verstappen houdt kritiek voor zich na kwalificatie: "Straks schiet iemand me nog neer"Maak ons je Google-favoriet
Max Verstappen is op de persconferentie in België, waarbij ook GPFans aanwezig was, zeer tevreden met de tweede tijd. De Nederlander is nog altijd kritisch op de huidige wagens en dan met name op de motoren, maar tijdens het praatje met de pers slikt hij die kritiek snel in. Hij wil er namelijk niet uitgegooid worden door de FIA.
Kimi Antonelli was zaterdagmiddag op Spa-Francorchamps uiteindelijk de snelste en wist drie tienden voorsprong te pakken op Verstappen. De Nederlander kreeg op zijn beurt weer een slipstream van teamgenoot Isack Hadjar. De Fransman kreeg een compleet nieuwe power unit en zal daarom vanaf de achterkant van het veld moeten starten. Hij hielp de Nederlander met de topsnelheid in sector drie.
Hulp van Hadjar
Het leverde uiteindelijk een tweede plek op en Verstappen geeft achteraf aan dat de balans weer is gevonden. "De balans was redelijk, al kwam ik snelheid tekort op de rechte stukken. Dat is iets wat we moeten bekijken. Isack heeft geholpen, anders was ik waarschijnlijk zesde geworden."
In Blanchimont leek Hadjar wel heel dichtbij te komen, maar volgens Verstappen was er niets aan de hand: "Nee, ik bleef volgas gaan en anders had ik hem wel weggeduwd. Natuurlijk was het close, maar ik vertrouwde hem wel."
Vermogen vergelijkbaar met F3-wagen
Toch is Verstappen ook nog altijd kritisch. Het elektrische vermogen is in Spa niet optimaal, maar de Nederlander wil er eigenlijk geen woorden meer aan vuilmaken: "Op sommige gedeeltes van de baan hebben we minder vermogen dan Formule 3-auto's. Maar ik wil niet meer klagen, want straks schiet iemand me nog neer zodra ik de deur uitloop. Thuiszitten en helemaal niet rijden helpt ook niet."
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