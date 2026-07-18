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Verstappen in Canada

Verstappen foetert over Sainz na "zeer gevaarlijk" moment: "Crasht bijna achterop me!"

Verstappen in Canada — Foto: © Red Bull Content Pool

Verstappen foetert over Sainz na "zeer gevaarlijk" moment: "Crasht bijna achterop me!"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen is tijdens de derde vrije training voor de F1 Grand Prix van België woedend geworden op Carlos Sainz. Waar de Williams-coureur over de boardradio klaagde dat Verstappen te hard afremde, vond Verstappen het juist onacceptabel dat de Madrileen bijna achterop hem crashte. De FIA heeft inmiddels bevestigd dat het incident tussen beide coureurs officieel wordt onderzocht.

Het opmerkelijke moment op het Circuit de Spa-Francorchamps ontstond in de absolute slotfase van de derde vrije training. Lewis Hamilton was met zijn Ferrari in de bandenstapel gecrasht bij het uitkomen van de Pif-Paf. Dit zorgde direct voor een dubbele gele vlag. Verstappen en Sainz naderden de plek van het incident, waarbij de Red Bull-coureur vaart minderde. De laatstgenoemde werd hierdoor verrast en gaf aan dat de auto voor hem te abrupt afremde.

Verstappen briest over de boardradio

De huidige nummer zeven van het wereldkampioenschap zag het voorval echter compleet anders en stak zijn frustratie niet onder stoelen of banken. Via de boardradio liet Verstappen duidelijk merken hoe hij over de situatie dacht. "Wat is dit in hemelsnaam?! Mijn God! Er zijn dubbele gele vlaggen en deze auto crasht bijna achterop me. Ongelooflijk." Naast deze felle woorden over de radio bestempelde hij de actie van de Sainz ook nog als "zeer gevaarlijk".

De FIA-stewards hebben het voorval inmiddels in het vizier en buigen zich over het gedrag van beide coureurs. Voor Sainz is het niet de eerste keer dit weekend dat hij zich bij de wedstrijdleiding moet verantwoorden, aangezien hij eerder al een reprimande ontving voor het overschrijden van de witte lijn bij pitexit.

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