Grote zorgen bij Hamilton: 'Ferrari krijgt SF-26 mogelijk niet op tijd klaar voor kwalificatie'
Grote zorgen bij Hamilton: 'Ferrari krijgt SF-26 mogelijk niet op tijd klaar voor kwalificatie'Maak ons je Google-favoriet
Voor het team van Ferrari is het een race tegen de klok geworden om de beschadigde SF-26 van Lewis Hamilton op tijd gereed te krijgen. Craig Slater van Sky Sports F1 stelt dat Ferrari momenteel aan het beoordelen is of de wagen wel op tijd hersteld kan worden.
Hamilton kwam in de slotfase van de derde en laatste vrij training hard in aanraking met de bandenstapels in bocht dertien. De zevenvoudig kampioen kwam kortstondig buiten de baan terecht, waarbij vooral de achterkant van de auto schade opliep en waarbij het rechterachterwiel zelfs uit zijn positie schoot. Het leek dan ook op een herhaling van de crash van Pierre Gasly op vrijdag in Spa-Francorchamps.
'Hamilton keek zeer ernstig'
De schade is volgens het Britse medium aanzienlijk en het wordt volgens hen dan ook een race tegen de klok om de kwalificatie die om 16:00 uur Nederlandse tijd op de planning staat, te gaan halen: "Lewis was zelf een paar momenten geleden ook nog hier. Hij liep samen met zijn trainer Angela Cullen langs me heen. Hij keek behoorlijk ernstig. Vervolgens bleef hij achter in de garage staan, waar je, zoals je kunt zien, een enorme bedrijvigheid ziet terwijl de monteurs aan de achterkant van die Ferrari werken."
'Slechts denkbare moment voor crash'
Daarbij is het momenteel onduidelijk was exact de schade is: "Bepaalde onderdelen liggen uiteraard al klaar, maar als blijkt dat de motor en de versnellingsbak vervangen moeten worden, wordt het een grotere klus. Ik heb contact gehad met het team, maar ik heb nog geen informatie gekregen. Ik denk dat ze zich nog in de beoordelingsfase bevinden en bezig zijn met het demonteren van alle beschadigde onderdelen. Er is nog tijd en dit soort dingen gebeurt nu eenmaal, maar dit is natuurlijk wel het slechtst denkbare moment van de dag om zo'n crash mee te maken."
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