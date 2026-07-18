Hamilton kijkt op van tow Hadjar bij Verstappen: "Het was de perfecte slipstream"
Hamilton kijkt op van tow Hadjar bij Verstappen: "Het was de perfecte slipstream"Maak ons je Google-favoriet
Voor Lewis Hamilton was P6 het maximaal haalbare tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De Engelsman schuift door de gridstraf van Lando Norris door naar P5, maar stelt tegenover onder andere GPFans dat de slipstream een sterk wapen is en dat hij daar zelf ook graag gebruik van had willen maken.
Ferrari wist in Silverstone nog te winnen met Charles Leclerc, maar kijkt in Spa aan tegen een achterstand. Beide coureurs waren zo'n halve seconde langzamer dan de tijd van polesitter Kimi Antonelli. De SF-26 is normaliter ook sneller dan de RB22 van Max Verstappen en Isack Hadjar, maar de slipstream zorgde ervoor dat de Nederlander op P2 'slechts' drie tienden hoefde toe te geven op Antonelli.
Ferrari-monteurs verdienen pluim
Hamilton kende aan het einde van VT3 een flinke klapper, waarna de monteurs aan de slag moesten om de auto te herstellen. Daarbij stelt de Engelsman dat de wagen daarna anders aanvoelde: "Er was volgens mij iets anders bij de achterwielophanging. Ik denk dat de balans daardoor niet meer hetzelfde was als in de derde vrije training. Toen voelde de auto echt geweldig aan." De monteurs verdienen volgens hem een pluim: "Ze hebben tot de laatste minuut gepusht om de auto te repareren. Ik ben er dankbaar voor dat ze dat gedaan hebben. Ik hoop dat de auto in de race nog steeds oké zal zijn."
Hamilton zag tow Hadjar bij Verstappen
De slipstream is in België wel vaker een krachtig wapen gebleken, zo ook in het geval van Red Bull: "De slipstreams zijn altijd al krachtig geweest op dit circuit. Wij hadden geen slipstream." Het werd nog even close tussen Hadjar en Verstappen, maar Hamilton wijst naar de perfecte actie: "Ja, ik zag het. Het was de perfecte slipstream. Ze hebben daar absoluut veel tijd mee gewonnen. De slipstream is hier altijd krachtig geweest. Dat is hier en in Monza altijd al zo."
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