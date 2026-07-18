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Max Verstappen looking happily at a Mercedes logo

Mercedes deelt gratis paddockpas uit: fan blijkt Max Verstappen te supporten

Max Verstappen looking happily at a Mercedes logo — Foto: © IMAGO
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Mercedes deelt gratis paddockpas uit: fan blijkt Max Verstappen te supporten

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
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Een ludiek idee van het team van Mercedes, dat besloot om twee willekeurige fans rondom Circuit Spa-Francorchamps te verrassen met een droomprijs: twee gratis paddockpassen en een ontmoeting met de Mercedes-rijders. Men zag echter nét iets te laat dat één van de jongens Max Verstappen-fan was.

Het team van Mercedes besloot tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps om twee random fans rondom het circuit te verrassen met de prijs van hun dromen: een gratis Mercedes-jack waarin twee paddockpassen verstopt zaten voor toegang tot de belangrijkste plek van het circuit. Bovendien kregen zij daar ook de gelegenheid om George Russell en Kimi Antonelli te ontmoeten én mochten zij aanwezig zijn in de pitbox van de Zilverpijlen.

Verstappen-fan in Mercedes-box

Daar waar één van de twee willekeurige fans inderdaad al een Mercedes-jack droeg, had de ander ook een zwart jasje aan. Toen ze uitgekozen werden en de nieuwe jassen te ontvingen, mochten zij omkleden naar hun nieuwe jas. De uitdelende partij kwam toen tot de conclusie dat de andere jongen onder zijn zwarte jack een Max Verstappen-shirt droeg. "Ik heb dat shirt niet gezien", wordt er gezegd, waarna de jongen zich verontschuldigt. Mooi moment, waarna Mercedes zich wel sportief toonde en hem toch binnenliet, waarna de heren overduidelijk de dag van hun leven hadden.

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