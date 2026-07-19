De definitieve startopstelling voor F1-race België na gridstraffen Red Bull en McLaren

De FIA heeft zojuist de definitieve startopstelling voor de Grand Prix van België naar buitengebracht. Kimi Antonelli vangt de race op Spa-Francorchamps aan vanaf pole position, gevolgd door Max Verstappen en George Russell.

Antonelli klokte in de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van België een 1:44.361 en was daarmee ruim drie tienden sneller dan de nummer twee: Max Verstappen. George Russell, de teammaat van de Italiaan, moest zelf ruim een halve seconde toegeven. De Brit kwalificeerde zich als vierde, maar schuift door naar P3 vanwege de gridstraf voor Lando Norris. De McLaren-coureur heeft net als Isack Hadjar in de Red Bull een extra motoronderdelen aan zijn poel toegevoegd en is zodoende tien plaatsen naar achteren gezet. Charles Leclerc en Lewis Hamilton completeren de top vijf.

Artikel gaat verder onder video

Oscar Piastri zal vanaf de zesde plaats vertrekken, gevolgd door Arvid Lindblad, Gabriel Bortoleto, Liam Lawson en Pierre Gasly. De Grand Prix van België gaat om 15:00 uur Nederlandse tijd van start en wordt over 44 ronden verreden. Met een lengte van 7,004 kilometer is Circuit de Spa-Francorchamps één van de langste banen op de kalender. Bekijk de volledige startopstelling voor de Grand Prix van België hieronder.

1. Kimi Antonelli - Mercedes AMG Petronas F1 Team

2. Max Verstappen - Oracle Red Bull Racing

3. George Russell - Mercedes AMG Petronas F1 Team

4. Charles Leclerc - Scuderia Ferrari HP

5. Lewis Hamilton - Scuderia Ferrari HP

6. Oscar Piastri - McLaren Mastercard F1 Team

7. Arvid Lindblad - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

8. Gabriel Bortoleto - Audi Revolut F1 Team

9. Liam Lawson - Visa Cash App Racing Bulls F1 Team

10. Pierre Gasly - BWT Alpine F1 Team

11. Franco Colapinto - BWT Alpine F1 Team

12. Nico Hülkenberg - Audi Revolut F1 Team

13. Lando Norris - McLaren Mastercard F1 Team

14. Ollie Bearman -TGR Haas F1 Team

15. Alexander Albon - Atlassian Williams F1 Team

16. Esteban Ocon -TGR Haas F1 Team

17. Valtteri Bottas - Cadillac Formula 1 Team

18. Sergio Pérez - Cadillac Formula 1 Team

19. Carlos Sainz - Atlassian Williams F1 Team

20. Lance Stroll - Aston Martin Aramco F1 Team

21. Isack Hadjar - Oracle Red Bull Racing

22. Fernando Alonso - Aston Martin Aramco F1 Team

Gerelateerd