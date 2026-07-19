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Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug

Verstappen benadrukt opnieuw gevaar van huidige F1-reglementen: 'Bijna een vliegtuigongeluk'

Verstappen in blue Red Bull tee and orange cap holding FIA and F1 mic looking smug — Foto: © IMAGO
3 reacties

Verstappen benadrukt opnieuw gevaar van huidige F1-reglementen: 'Bijna een vliegtuigongeluk'

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.
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Max Verstappen kende een hectische openingsfase tijdens de F1 Grand Prix van België. In de eerste ronde probeerde de Red Bull-coureur de leiding te behouden in een direct gevecht met Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc. Hij kampte echter al gauw met een lege batterij en moest naar eigen zeggen alles op alles zetten om een zware crash te voorkomen.

Verstappen ving de wedstrijd vandaag op het Circuit de Spa-Francorchamps vanaf de tweede startplek, direct naast poleman Antonelli. Hij pakte de leiding af richting Eau Rouge, maar kwam daardoor elektrisch vermogen tekort op het Kemmel Straight, de heuvel op. De Mercedes pakte hem terug, maar ook Leclerc in de 'rode raket' kwam langszij. De Limburger was daardoor eventjes teruggevallen naar de derde positie. Op de baan haalde hij Leclerc terug in, maar de Monegask had geluk met een Virtual Safety Car, waardoor Verstappen alsnog genoegen moest nemen met P3.

'Rode raket' in de spiegels

"Ik had duidelijk te veel energie verbruikt van bocht één tot bocht twee", begon Verstappen tegenover onder andere GPFans. "Toen ik door Eau Rouge ging, was mijn batterij leeg en wist ik dat het een lastige rit naar Les Combes zou worden." Hij hield er al rekening mee dat hij zijn positie zou verliezen aan de Mercedes van kampioenschapsleider Antonelli. "Ik verwachtte natuurlijk dat Kimi voorbij zou komen. Toen keek ik in mijn spiegel en zag ik gewoon een rode raket aankomen", doelt hij op de naderende Ferrari van Leclerc.

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De enorme snelheidsverschillen op het rechte stuk dwongen de viervoudig wereldkampioen tot een uiterst voorzichtige aanpak om een crash te vermijden. "Ik dacht: 'Laat ik maar gewoon op mijn lijn blijven, want als ik nu opschuif, krijgen we een vliegtuigongeluk'", blikt hij terug op het hachelijke moment. De Red Bull-coureur benadrukte dat het verschil in snelheid tussen de bolides op dat moment "ongelooflijk groot" was.

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