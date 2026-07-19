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Lando Norris, McLaren, Canada, 2026

Norris baalt na pech in België: "Ik had op podium kunnen staan"

Lando Norris, McLaren, Canada, 2026 — Foto: © IMAGO
1 reactie

Norris baalt na pech in België: "Ik had op podium kunnen staan"

Jeen Grievink
Brand Owner
Meer dan tien jaar actief binnen de Formule 1-media. Verantwoordelijk voor de strategische koers, redactionele aansturing en nationale groei van GPFans NL.
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Volgens regerend wereldkampioen Lando Norris had er tijdens de Grand Prix van België een podiumplaats in gezeten, ware het niet dat een samenloop van omstandigheden roet in het eten gooide. De coureur van McLaren stelt dat de snelheid van zijn wagen uitstekend was, maar dat een slechte pitstop en ongelukkige timing hem de das omdeden. Dat laat de Brit weten in gesprek met DAZN.

De 26-jarige coureur kende een moeizaam weekend op het circuit van Spa-Francorchamps. Hoewel de rijder van het McLaren Mastercard F1 Team tijdens de kwalificatie nog een knappe derde tijd op de klokken zette, moest hij de race aanvangen vanaf de dertiende startpositie. Dit was het gevolg van een gridstraf van tien plaatsen, nadat het team voor de vierde keer dit seizoen een nieuwe 'power electronics unit' in zijn wagen had gemonteerd. Norris had gelukkig echter het tempo om naar voren te rijden.

Norris denkt dat podium haalbaar was

Ondanks de inhaalrace vanaf het middenveld, baalt de enkelvoudig titelhouder vooral van de tegenslag tijdens de wedstrijd zelf. In gesprek met DAZN benadrukt Norris dat het tempo hoog genoeg lag voor eremetaal. "Ja, het is zonde van de pitstop, daar was niets aan te doen. De snelheid was vandaag erg goed en ik denk dat ik op het podium had kunnen staan", aldus de elfvoudig racewinnaar. "Maar de [grid]straf, de slechte stop en de VSC brachten ons geen geluk en de stop kostte me veel tijd."

De teleurstelling in België past in een uitdagende periode voor de kopman van de formatie uit Woking. Hoewel Norris vorig jaar de wereldtitel veroverde en daarmee de hegemonie van Max Verstappen doorbrak, wacht de coureur inmiddels al twaalf races op een nieuwe overwinning. Sinds november heeft de coureur, die nog tot minimaal eind dit jaar onder contract staat bij McLaren, niet meer op de hoogste trede van het ereschavot gestaan. Zijn werkgever bezet momenteel de derde plaats in het constructeurskampioenschap.

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