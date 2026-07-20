close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Toto Wolff in conversation with George Russell in the paddock

Wolff reageert op emotionele Russell na debacle in België: "Verdoofde gevoel omzetten"

Toto Wolff in conversation with George Russell in the paddock — Foto: © IMAGO

Wolff reageert op emotionele Russell na debacle in België: "Verdoofde gevoel omzetten"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Teambaas Toto Wolff heeft gereageerd op de gefrustreerde uitlatingen van George Russell na diens uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van België. De Oostenrijker toont begrip voor de emoties van zijn coureur, maar benadrukt tegelijkertijd dat de Brit het soms voor zichzelf en het team verpest door kostbare punten weg te gooien.

De renstal van Mercedes kende een bewogen raceweekend op Spa-Francorchamps. Russell viel in de openingsronde uit na een aanvaring met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton in Les Combes. De oorzaak van de kwetsbare positie op de baan lag echter bij een kritiek probleem met de batterij, waardoor de Mercedes-coureur op de Kemmel Straight tot wel veertig procent aan elektrisch vermogen tekortkwam. Na afloop stak de coureur zijn onvrede niet onder stoelen of banken en noemde hij het verloop van het weekend "niet goed genoeg" en de technische storing zelfs "gevaarlijk". Met name de opmerking dat hij inmiddels ongevoelig is geworden voor alle pech die hij heeft, maakt de tongen behoorlijk los.

Elite groep mensen

Wolff reageert tegenover GPFans nu op de houding van zijn pupil. "Je moet begrijpen dat een coureur heel emotioneel is als situaties als deze gebeuren", stelt de teambaas. Toch plaatst hij daar direct een kanttekening bij. "Aan de andere kant ben je als Formule 1-coureur onderdeel van een elite groep mensen. Soms verpest je het voor jezelf. Als coureur maar ook als team. Dan verlies je hele waardevolle constructeurspunten", aldus de Oostenrijker die zijn andere coureur de race dus op zijn naam zag schrijven.

Verdoofd gevoel omzetten

Wolff wil de teleurstelling rondom de uitvalbeurt van Russell snel achter zich laten. "Ik hoop dat we het verdoofde gevoel weg kunnen halen en kunnen veranderen in positiviteit", besluit de Oostenrijker. Voor de uitgevallen coureur zelf komt de tegenslag op een lastig moment in het seizoen. Eerder dit jaar noteerde hij ook al een uitvalbeurt in Monaco. Na de race in België gaf Russell aan dat hij het contact met Hamilton als een race-incident beschouwde, maar dat hij wel behoefte heeft aan een "reset" in de interne titelstrijd met zijn winnende teamgenoot.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Grand Prix van België Spa-Francorchamps

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Russell ging tekeer richting Mercedes: "Wat de f*ck?! Dit is f*cking onacceptabel!"

Russell ging tekeer richting Mercedes: "Wat de f*ck?! Dit is f*cking onacceptabel!"

  • 3 uur geleden
  • 3
Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

Russell oneens met straf voor Hamilton en wijst Mercedes als schuldige van crash aan

  • Gisteren 15:56
  • 12
Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

Wolff vol zelfvertrouwen na overwinning: 'Wij hebben de krachtigste motor'

  • Gisteren 17:56
  • 8
Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

Stewards zien crash tussen Hamilton en Russell, vellen oordeel na onderzoek

  • Gisteren 15:27
  • 3
'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'

'Verstappen in gesprek met F1-baas Domenicali na twijfels over toekomst'

  • Gisteren 21:11
  • 4
Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisen

Ferrari krijgt giga-straf na aangereden monteur en FIA komt met verdere eisen

  • Gisteren 19:03
  • 25

Net binnen

15:13
Leclerc hield tot het einde hoop op zege in Spa: 'Zeker een stap vooruit gemaakt'
14:42
Podcast
'Antonelli is op 19-jarige leeftijd mentaal al verder dan Verstappen destijds was'
14:12
Verstappen blikt terug op podium in België: 'Had met Charles kunnen vechten'
13:44
Dit is de weersvoorspelling voor de Grand Prix van Hongarije
13:16
Hadjar leverde huzarenstukje af op Spa door naar P6 te rijden: "Waarschijnlijk mijn beste race"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid" Max Verstappen

Stella reageert gevat op transfergeruchten Verstappen: "Een fascinerende mogelijkheid"

Gisteren 09:51
Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa Samenvatting kwalificatie

Antonelli troeft Verstappen na weergaloze slipstream Hadjar af en pakt pole op Spa

18 juli 2026 17:11
Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij" Max Verstappen

Button waarschuwt Verstappen: "Anders is ineens je carrière voorbij"

18 juli 2026 15:49
Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden Samenvatting VT3

Verstappen derde in laatste vrije training België, Hamilton crasht in slotseconden

18 juli 2026 13:30
Ontdek het op Google Play
x