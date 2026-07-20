Teambaas Toto Wolff heeft gereageerd op de gefrustreerde uitlatingen van George Russell na diens uitvalbeurt tijdens de Grand Prix van België. De Oostenrijker toont begrip voor de emoties van zijn coureur, maar benadrukt tegelijkertijd dat de Brit het soms voor zichzelf en het team verpest door kostbare punten weg te gooien.

De renstal van Mercedes kende een bewogen raceweekend op Spa-Francorchamps. Russell viel in de openingsronde uit na een aanvaring met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton in Les Combes. De oorzaak van de kwetsbare positie op de baan lag echter bij een kritiek probleem met de batterij, waardoor de Mercedes-coureur op de Kemmel Straight tot wel veertig procent aan elektrisch vermogen tekortkwam. Na afloop stak de coureur zijn onvrede niet onder stoelen of banken en noemde hij het verloop van het weekend "niet goed genoeg" en de technische storing zelfs "gevaarlijk". Met name de opmerking dat hij inmiddels ongevoelig is geworden voor alle pech die hij heeft, maakt de tongen behoorlijk los.

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Elite groep mensen

Wolff reageert tegenover GPFans nu op de houding van zijn pupil. "Je moet begrijpen dat een coureur heel emotioneel is als situaties als deze gebeuren", stelt de teambaas. Toch plaatst hij daar direct een kanttekening bij. "Aan de andere kant ben je als Formule 1-coureur onderdeel van een elite groep mensen. Soms verpest je het voor jezelf. Als coureur maar ook als team. Dan verlies je hele waardevolle constructeurspunten", aldus de Oostenrijker die zijn andere coureur de race dus op zijn naam zag schrijven.

Verdoofd gevoel omzetten

Wolff wil de teleurstelling rondom de uitvalbeurt van Russell snel achter zich laten. "Ik hoop dat we het verdoofde gevoel weg kunnen halen en kunnen veranderen in positiviteit", besluit de Oostenrijker. Voor de uitgevallen coureur zelf komt de tegenslag op een lastig moment in het seizoen. Eerder dit jaar noteerde hij ook al een uitvalbeurt in Monaco. Na de race in België gaf Russell aan dat hij het contact met Hamilton als een race-incident beschouwde, maar dat hij wel behoefte heeft aan een "reset" in de interne titelstrijd met zijn winnende teamgenoot.

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