Wolff verrast door volwassenheid Antonelli: 'Als hij wint, zie je nauwelijks enthousiasme'

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Andrea Kimi Antonelli de afgelopen twaalf maanden een indrukwekkende ontwikkeling doorgemaakt. De Oostenrijker stelt dat de negentienjarige coureur het team vooral verrast heeft met de rust en structuur die hij inmiddels met zich meebrengt.

Antonelli vormt dit Formule 1-seizoen samen met George Russell het rijdersduo van de Duitse renstal, nadat hij het stoeltje van de naar Ferrari vertrokken Lewis Hamilton overnam. De jonge Italiaan kent een uiterst succesvol jaar, gaat momenteel aan de leiding in het kampioenschap en wist recent nog de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps op zijn naam te schrijven. Hoewel zijn snelheid altijd al onomstreden was, is het volgens de CEO van Mercedes vooral zijn mentale groei die momenteel het verschil maakt.

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Antonelli ontwikkelde zich zoals Wolff had verwacht

Terugblikkend op de beginfase van de samenwerking, zag de mede-eigenaar van het team een logisch verloop. "We zijn allemaal verrast. Ik denk dat het eerste seizoen verliep zoals verwacht. Geweldige momenten waarop zijn talent doorschemerde, en daarna momenten die erg moeilijk waren. De lange periode met een gebrek aan resultaten in het midden van het seizoen was ook zoals verwacht", blikt Wolff terug. Na de winterstop wist het talent volgens hem precies wat er op technisch en commercieel vlak van hem werd gevraagd, maar toch wist hij de leiding te verbazen.

Zakelijk en nuchter

"Wat we niet hadden verwacht, is de rust en structuur die hij in zijn spel heeft gebracht", aldus de teambaas. Wolff benadrukt dat de huidige leider in het wereldkampioenschap zijn emoties volledig uitschakelt zodra hij uit de wagen stapt. "Bij Kimi zie je in de debriefing geen verschil in emoties, of de sessie nu goed of slecht was. Het is absoluut zakelijk: wat is het probleem, hoe lossen we het op en hoe gaan we verder? Dat is nieuw", legt de Oostenrijker uit. Zelfs bij grote successen blijft de tiener opvallend nuchter. "Als hij wint, zie je bijna niet dat absolute enthousiasme dat een negentienjarige zou hebben", stelt hij vast.

Wolff onder de indruk van Antonelli

Diezelfde volwassenheid toont de coureur ook wanneer het materiaal hem in de steek laat, zoals tijdens eerdere raceweekenden. Wolff haalt daarbij specifieke tegenslagen aan. "Tegelijkertijd, als hij geen resultaten boekt in Barcelona doordat de auto stilvalt, of zelfs in Silverstone, komt hij binnen en is hij degene die tegen het team zegt: dit is een mechanische sport, deze dingen kunnen gebeuren. Negentien jaar oud, dat is heel erg indrukwekkend om te zien", looft de teambaas. Volgens hem is juist dat karakter de sleutel tot het huidige succes. "Ik denk dat deze mentaliteit en houding waarschijnlijk een van de belangrijkste drijfveren is waardoor zijn talent al zo vroeg in zijn carrière kan schitteren", besluit Wolff.

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