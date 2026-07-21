Coronel over sabbatical Verstappen: "Dan komt de roest erop"

Volgens autocoureur en Viaplay-analist Tom Coronel is het uitgesloten dat Max Verstappen op korte termijn vertrekt bij Red Bull Racing. De 54-jarige Huizenaar stelt dat de viervoudig wereldkampioen perfect op zijn plek zit bij de Oostenrijkse renstal en dat de huidige situatie Verstappen juist ook uitdaagt om het maximale eruit te halen. Dit zei Coronel bij De Oranjezomer.

De toekomst van de coureur is momenteel onderwerp van veel speculatie in de Formule 1-paddock. Red Bull kent een uiterst moeizaam seizoen met de nieuwe RB22, die wordt aangedreven door de eerste eigen motor van Red Bull Ford Powertrains. Na de recente Grand Prix van België bezet de Nederlander een teleurstellende zevende plaats in het kampioenschap met 91 punten, ver achter WK-leider Kimi Antonelli. Door deze tegenvallende resultaten is een prestatieclausule in zijn tot eind 2028 lopende contract geactiveerd, waardoor hij de formatie theoretisch voortijdig zou kunnen verlaten. Maar dit gaat niet gebeuren, zo weet ook Coronel. Volgens de analist is een sabbatical eveneens geen optie.

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Coronel verwacht geen sabbatical Verstappen

Dat Verstappen niet op korte termijn vertrekt uit de Formule 1, lijkt wel zeker, maar toch wordt er nog veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst. Coronel zit een tussenjaar echter niet gebeuren. "Dan komt de roest erop. Weet je, hij moet niet nadenken, hij moet juist een beetje getriggerd worden", oordeelt hij over dat scenario. De vaste gast voegt daaraan toe: "Als je weg bent, dan ben je weg", waarmee hij benadrukt dat afwezigheid schadelijk zou zijn voor het ritme van de rijder.

En volgens Coronel is de huidige situatie bij Red Bull niet alleen maar kommer en kwel. Verstappen moet alleen snoeihard werken om een goed resultaat uit de auto te kunnen persen. "Zoals je hem nu ziet, die drive die hij heeft, die felheid, ja dat is juist wat ik het mooie aan Max vind", verklaart Coronel. Volgens hem toont dit aan dat de motivatie onverminderd groot is. "Nu vreet hij het stuur eruit. Dat is mooi", oordeelt hij. En straks, na de zomerstop, staat Verstappen er gewoon weer met een volle batterij, denkt Coronel.

Vizier op de Grand Prix van Hongarije

Voorlopig zal de focus echter eerst moeten liggen op de Grand Prix van Hongarije, die komend weekend op het programma staat als hekkensluiter voor de zomerstop. Op de Hungaroring hoopt de renstal op eerherstel na een reeks lastige wedstrijden. Daarna volgt een verplichte fabriekssluiting, iets wat volgens Coronel precies op het juiste moment komt. "Geef hem zes weken vakantie of nu dan vier weken", stelt de Viaplay-analist. "We hebben aankomend weekend hebben we dan nog even Hongarije, daarna heeft hij vier weken niks en dan komt hij terug met volle spirit en dan komt het wel weer goed", besluit hij hoopvol.

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