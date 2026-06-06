Volgens Formule 1-analist Peter Windsor heeft Max Verstappen een uitstekende indruk achtergelaten tijdens de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van Monaco. De Brit stelt dat de viervoudig wereldkampioen weer rijdt zoals men van hem gewend is in het prinsdom en prijst de stuurmanskunsten van de Red Bull Racing-coureur. Dat laat hij weten in zijn analyse op YouTube.

Hoewel de eerste dag van het raceweekend werd gedomineerd door de Ferrari's van Charles Leclerc en Lewis Hamilton, wist Verstappen zich in beide sessies op de derde plaats te nestelen. In VT3 moest Verstappen het doen met P5, maar werd hij gehinderd door een rode vlag. In de tweede training verkleinde de Nederlander het gat naar de kop bovendien tot minder dan twee tienden van een seconde. Dat is een opsteker voor de Oostenrijkse renstal, die voor dit raceweekend specifieke aanpassingen aan de voorwielophanging en een nieuwe achtervleugel heeft meegebracht om de wendbaarheid van de auto te verbeteren.

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Genieten van zijn ronde

Windsor benadrukt dat het team er sterker uitziet dan verwacht op het krappe stratencircuit, een baan die traditioneel minder goed past bij de eigenschappen van hun bolide. "Red Bull ziet er ook erg goed uit. Tot nu toe zelfs beter dan McLaren. Verstappen maakte vanaf het begin van de eerste vrije training een sterke indruk. Hij reed zoals we hem kennen in Monaco: zelfverzekerd, nauwkeurig en agressief waar nodig. Als je zijn onboardbeelden bekeek, kon je echt genieten van zijn ronde. Vooral zijn vroege instuurmomenten en de manier waarop hij de korte bochten aansneed, met name bij Rascasse, vielen op", aldus Windsor.

Een goed resultaat in de kwalificatie op zaterdagmiddag is cruciaal voor de regerend kampioen. De Limburger kent onder de nieuwe motorreglementen een moeizame start van het seizoen en staat momenteel op de zevende plaats in het wereldkampioenschap, ruim achter WK-leider Kimi Antonelli. Waar teamgenoot Isack Hadjar op vrijdag nog zwaar crashte in de eerste oefensessie, lijkt de kopman het vertrouwen in de RB22 echter helemaal gevonden te hebben.

De analist verwacht dan ook veel van de kwalificatiesessie in de straten van Monte Carlo. "Verstappen zal vermoedelijk denken dat een startplaats op de tweede startrij haalbaar is. En als hij een perfecte ronde weet neer te zetten zonder verkeer, is misschien zelfs een plek op de eerste startrij mogelijk. Dat is ook een van de redenen waarom ik zeg dat de Formule 1 er dit jaar nog niet eerder zo goed heeft uitgezien. Niet omdat Verstappen of Lewis Hamilton toevallig een goede dag hadden, maar omdat de topcoureurs steeds beter kunnen laten zien wat zij daadwerkelijk met hun auto's kunnen doen", besluit de Formule 1-analist.

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