In Monaco is het natuurlijk zien en gezien worden door de diverse bobo’s die tijdens het raceweekend aanwezig zijn. Toch zijn er gelukkig ook nog alledaagse problemen die ook daar spelen. Zo was een fan aan het genieten van een stuk pizza in een van de restaurantjes rondom het circuit, maar zag een meeuw datzelfde stukje pizza ook wel zitten.

Het raceweekend in Monaco is in volle gang, waarbij de laatste vrije training in de Formule 1 er ook op zit. De Ferrari’s waren op vrijdag bloedsnel en ook Max Verstappen zat niet ver van de tijden. Toto Wolff verklaarde nog dat Monaco misschien wel ‘Ferrari-land’ zou kunnen zijn, maar Kimi Antonelli was aan het einde van VT3 de snelste. De kwalificatie gaat straks om 16:00 uur van start en het wordt razendspannend om te zien wie er uiteindelijk met de pole position vandoor gaat.

Artikel gaat verder onder video

Meeuw steelt stuk pizza van F1-fan

Tijdens de Formule 3-race van vanochtend besloot een fan even een hapje te gaan eten en koos voor een pizza. Een meeuw zag dat gebeuren, kreeg ook trek en besloot over te gaan tot actie.

Gerelateerd