Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft Kimi Antonelli de renstal uiterst positief verrast met zijn snelheid tijdens de derde vrije training in Monaco. De jonge WK-leider noteerde zaterdagmiddag in VT3 de snelste tijd in de nauwe straten van Monte Carlo en hield daarmee de concurrentie van Ferrari op afstand. Wolff waarschuwt echter dat de buit voor de kwalificatie nog lang niet binnen is. Dat laat de Oostenrijker weten in gesprek met Sky Sports F1.

Antonelli klokte een indrukwekkende tijd van 1:12.720, waarmee hij ruim drie tienden sneller was dan Charles Leclerc en Lewis Hamilton. De negentienjarige Italiaan, die dit seizoen al vier races op rij wist te winnen, toonde zich daarmee dcomfortabel in het prinsdom. "Dat was een goede sessie voor Kimi, hij was snel. Nu moeten we gewoon doorgaan met de voorbereidingen voor de kwalificatie", aldus Wolff over de prestatie van zijn pupil.

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Concurrentie van Ferrari

Hoewel Mercedes de tijdenlijst aanvoerde in de afsluitende training, was het op de vrijdag nog Ferrari dat de klok sloeg. Leclerc was de snelste man in de eerste sessie, waarna Hamilton de tweede training als koploper afsloot. Wolff beseft dan ook dat de marge klein is. "De ronde van Leclerc, voordat hij in bocht 10 een fout maakte, zat ongeveer in de buurt. Het wordt nog steeds geen makkie, maar we zijn zeer positief verrast", verklaart de CEO van het team.

Russell zoekt naar vertrouwen

Aan de andere kant van de Mercedes-garage kende George Russell een lastigere generale repetitie. De Brit, die momenteel tweede staat in het kampioenschap met een achterstand van 43 punten op Antonelli, kwam niet verder dan de vierde tijd en gaf zeven tienden toe op zijn teamgenoot. Toch weigert Wolff hem uit te vlakken voor de kwalificatie, die later vandaag om 16:00 uur van start gaat. "Ik denk dat je George nooit mag afschrijven. Hij gaat de data bekijken. Hij voelde zich nog niet 100 procent zelfverzekerd of comfortabel in de auto, zoals Kimi dat wel had. Ik ben erg benieuwd hoe die twee het gaan doen in de kwalificatie", stelt de teambaas.

Op de limiet

Dat Antonelli in Monaco zo snel uit de startblokken schoot, betekent volgens Wolff niet dat er nog veel rek in de rondetijden zit. Daarbij leunt hij op de observaties van de vader van de coureur. "Kimi's vader is een coureur en heeft ertoe bijgedragen dat Kimi is geworden wie hij nu is. En als zijn vader zegt dat hij al behoorlijk op de limiet zit, dan is dit het en niet meer! Het is een kwestie van ervaring. Ik hoop dat hij dat ontspannen gevoel kan meenemen naar de kwalificatie en dat de auto dan als een speer gaat", besluit Wolff.

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