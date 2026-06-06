LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Monaco: Antonelli één duizendste sneller dan Verstappen halverwege Q3
We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het stratencircuit van Monte Carlo. De F1 Grand Prix van Monaco is de zesde wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de 83e keer geracet in het prinsdom. De temperatuur is een aangename 22°C en de zon schijnt. Wie gaat de cruciale pole position pakken in Monaco? Wordt het thuisheld Charles Leclerc? Of wordt het Max Verstappen of toch één van de Mercedessen? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Monaco
Einde kwalificatie
Andrea Kimi Antonelli heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Monaco voor Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Isack Hadjar, George Russell, de McLarens, Pierre Gasly en Liam Lawson. Leclerc parkeert de Ferrari in de Rascasse, nadat hij de muur had geraakt in Tabac.
De wedstrijd begint morgen om 15:00 uur. Tot dan!
Pole voor Antonelli
Andrea Kimi Antonelli gaat maar liefst 0.043 seconden onder Max Verstappen en pakt de pole position af van de Red Bull-coureur! Charles Leclerc heeft in de laatste ronde de muur geraakt.
Hamilton voor Leclerc
Lewis Hamilton verslaat Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc voor de tweede positie.
Verstappen naar P1
Max Verstappen vindt een extra drie tienden! Hij gaat naar de top van de tijdenlijst met een 1:12.094!
Verstappen paars in sector 1...
De laatste rondetijden zitten eraan te komen en het ziet er na de eerste sector goed uit voor Max Verstappen...
Leclerc gaat all-in in Monaco
Charles Leclerc ramt bijna zijn Ferrari de muur in door de Piscine-chicane, maar die risico's bezorgen hem momenteel de eerste plek. Het is een voorlopige pole voor de thuisheld met een 1:12.351.
Stand halverwege Q3
- Antonelli
- Verstappen
- Hamilton
- Norris
- Russell
- Hadjar
- Piastri
- Lawson
- Gasly
- Leclerc
Bijna iedereen staat binnen ter voorbereiding op de tweede en de laatste run van Q3. Charles Leclerc is alvast naar buiten gekomen om een extra ronde te doen.
Leclerc richting de pits
Charles Leclerc zet 'm bijna in de muur in Massenet en hij keert terug naar de pits zonder een competitieve tijd neer te zetten.
Verstappen mist Antonelli op één duizendste
Andrea Kimi Antonelli komt bovenaan terecht met een 1:12.375 en hoe doet Max Verstappen het? Hij zet een 1:12.376 neer! Het verschil tussen de nummers één en twee is slechts een duizendste!
Lewis Hamilton vinden we op P3 na de eerste run op 0.178 seconden achterstand, maar komt voor Lando Norris, George Russell, Isack Hadjar en Oscar Piastri terecht.
McLaren opent de sessie
Oscar Piastri tikt de vangrail aan en zet een 1:12.916 neer. Lando Norris gaat er met anderhalf tiende onderdoor. Maar de rest is nog bezig met een getimede ronde na de eerder out-lap en de prep-lap. Wat gaan Ferrari, Red Bull en Mercedes doen?
Q3 van start
Het licht gaat op groen voor Q3 en het is Oscar Piastri die het treintje naar buiten leidt voor McLaren-ploegmaat Lando Norris.
Strijd voor pole position
Deze tien coureurs zullen deelnemen aan Q3:
- Verstappen
- Antonelli
- Hadjar
- Leclerc
- Norris
- Hamilton
- Piastri
- Russell
- Lawson
- Gasly
Het laatste kwalificatiegedeelte van 13 minuten begint over twee minuten.
Niet door naar Q3
Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Arvid Lindblad en Gabriel Bortoleto zijn de afvallers in Q2. Albon kwam slechts 0.025 seconden tekort op Pierre Gasly die samen met Liam Lawson en de vier beste teams doorgaat naar Q3.
Verstappen snelste
Max Verstappen loopt een kwart van een seconde harder dan Andrea Kimi Antonelli en Charles Leclerc met een 1:12.499, en hij pakt de eerste positie in de slotfase van Q2. Isack Hadjar maakt eveneens indruk door de derde plek te pakken voor Leclerc.
Hülkenberg buiten de top tien geduwd
Pierre Gasly vindt een verbetering met nog twee minuten te gaan en stijgt naar de tiende stek met een 1:13.762. Nico Hülkenberg staat nu in de gevarenzone.
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