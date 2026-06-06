Monaghan mikt op eerste startrij voor Verstappen in Monaco: 'Het gaat spannend worden'
Monaghan mikt op eerste startrij voor Verstappen in Monaco: 'Het gaat spannend worden'
Paul Monaghan vindt na de vrijdag in Monaco dat het team er alles aan moet doen om tijdens de kwalificatie in Monaco op de eerste startrij te belanden. De technicus blikt terug op een relatief positieve vrijdag in het vorstendom, maar waakt tegelijkertijd voor te veel optimisme.
De viervoudig wereldkampioen sloot de vrijdagse trainingen af met een derde tijd, terwijl Ferrari-coureur Charles Leclerc op het stratencircuit eveneens sterke tijden noteerde. Voor Verstappen is een goed resultaat in de straten van Monte Carlo meer dan welkom. De Nederlander kent een moeizaam seizoen met de nieuwe Red Bull-Ford-krachtbron en staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap. Bovendien moeten de coureurs dit raceweekend rekening houden met nieuwe regels omtrent de energie-inzet, die specifiek voor dit circuit gelden.
Hard werken
Ondanks de uitdagingen van dit jaar kijkt de hoofdingenieur met een goed gevoel terug op de eerste sessies. "We waren behoorlijk tevreden over onze prestaties vandaag", vertelt Monaghan bij Verstappen.com. Toch benadrukt hij dat de huidige rangorde geen garanties biedt voor de kwalificatie. "Maar onze positie in de tweede vrije training betekent niet dat we op P1 zullen eindigen: we zullen vanavond hard moeten werken en de coureurs zullen morgen natuurlijk op hun best moeten presteren. We zullen werken aan verbeteringen aan de auto die het hopelijk iets beter zullen maken, maar andere teams zullen ook hard werken, dus we zullen zien", aldus de topman van Red Bull Racing.
Strijd om de eerste startrij
De reactie van de kopman van de Oostenrijkse renstal gaf in ieder geval een duidelijke richting aan het werk voor de nachtelijke uren. "Max was tevreden over de prestaties van de auto en zijn feedback was beknopt", vervolgt Monaghan. "Vanavond zullen we werken aan het maximaliseren van het best mogelijke resultaat voor morgen. Het zal spannend worden en ik verwacht dat een aantal teams behoorlijk snel zullen zijn, dus we zullen ons best doen om een goed resultaat te behalen en te proberen op de eerste rij te eindigen", besluit hij
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