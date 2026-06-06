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Fernando Alonso

Alonso haalt vernietigend uit naar nieuwe F1-bolides: 'Hybrides horen hier niet'

Fernando Alonso — Foto: © IMAGO
1 reactie

Alonso haalt vernietigend uit naar nieuwe F1-bolides: 'Hybrides horen hier niet'

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Fernando Alonso is er klaar mee: volgens de Spanjaard zijn de huidige Formule 1-bolides de slechtste generatie waarmee hij ooit in Monaco heeft gereden. De vierenveertigjarige Spanjaard uitte na de vrijdagtrainingen in het prinsdom felle kritiek op de nieuwe reglementen van dit seizoen, waarbij hij stelt dat hybride wagens überhaupt niet zouden moeten racen.

Sinds de introductie van de nieuwe technische regels eerder dit jaar, waarbij de wagens compacter zijn geworden en de krachtbron voor de helft afhankelijk is van elektrisch vermogen, is energiemanagement een cruciaal onderdeel geworden. Hoewel coureurs in de straten van Monaco in theorie minder energie hoeven te sparen, ervaart Alonso nog altijd grote beperkingen tijdens het rijden. "Dit is waarschijnlijk de slechtste generatie auto's waarin ik ooit heb gereden in Monaco", zo citeert Motorsport.com de routinier.

Inconsistentie bij het aanremmen

De onvrede van de Aston Martin-rijder richt zich voornamelijk op de manier waarop de auto reageert bij het opladen van de batterij. "De manier waarop je de batterij oplaadt, met het remmen en liften en dat soort dingen, creëert natuurlijk veel inconsistentie in de motorrem van de auto. Soms heb je minder, soms heb je push en soms niet", legt hij uit. Zodra het hybridesysteem volledig is opgeladen, valt de motorrem volgens hem compleet weg. "Als de batterij helemaal vol is, laad je niet meer op omdat de batterij vol is. Je hebt dus geen motorrem. Het is alsof je geduwd wordt". Alonso is dan ook stellig over de regels: "Het zijn gewoon de regels. Hybride auto's zouden niet moeten racen. Zo simpel is het."

Problemen met de AMR26

Bovenop de algemene karakteristieken van de 2026-wagens kampt Alonso met specifieke problemen aan zijn AMR26, die is uitgerust met een Honda-krachtbron. De coureur klaagde over willekeurige terugschakelingen en verloor tijdens de eerste vrije training zelfs de controle, waarna hij de muur raakte bij het aanrijden van de chicane. "We oogsten nu veel tijdens het remmen", verklaart Alonso. "De achteras laadt de batterij enorm op tijdens het remmen. En dan heb je die terugschakelingen waarbij je moet interacteren met de motor-blip om de volgende versnelling in te schakelen. Er gebeuren dit jaar veel dingen en het lijkt erop dat we nog niet op niveau zijn."

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