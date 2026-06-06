Alonso haalt vernietigend uit naar nieuwe F1-bolides: 'Hybrides horen hier niet'
Alonso haalt vernietigend uit naar nieuwe F1-bolides: 'Hybrides horen hier niet'
Fernando Alonso is er klaar mee: volgens de Spanjaard zijn de huidige Formule 1-bolides de slechtste generatie waarmee hij ooit in Monaco heeft gereden. De vierenveertigjarige Spanjaard uitte na de vrijdagtrainingen in het prinsdom felle kritiek op de nieuwe reglementen van dit seizoen, waarbij hij stelt dat hybride wagens überhaupt niet zouden moeten racen.
Sinds de introductie van de nieuwe technische regels eerder dit jaar, waarbij de wagens compacter zijn geworden en de krachtbron voor de helft afhankelijk is van elektrisch vermogen, is energiemanagement een cruciaal onderdeel geworden. Hoewel coureurs in de straten van Monaco in theorie minder energie hoeven te sparen, ervaart Alonso nog altijd grote beperkingen tijdens het rijden. "Dit is waarschijnlijk de slechtste generatie auto's waarin ik ooit heb gereden in Monaco", zo citeert Motorsport.com de routinier.
Inconsistentie bij het aanremmen
De onvrede van de Aston Martin-rijder richt zich voornamelijk op de manier waarop de auto reageert bij het opladen van de batterij. "De manier waarop je de batterij oplaadt, met het remmen en liften en dat soort dingen, creëert natuurlijk veel inconsistentie in de motorrem van de auto. Soms heb je minder, soms heb je push en soms niet", legt hij uit. Zodra het hybridesysteem volledig is opgeladen, valt de motorrem volgens hem compleet weg. "Als de batterij helemaal vol is, laad je niet meer op omdat de batterij vol is. Je hebt dus geen motorrem. Het is alsof je geduwd wordt". Alonso is dan ook stellig over de regels: "Het zijn gewoon de regels. Hybride auto's zouden niet moeten racen. Zo simpel is het."
Problemen met de AMR26
Bovenop de algemene karakteristieken van de 2026-wagens kampt Alonso met specifieke problemen aan zijn AMR26, die is uitgerust met een Honda-krachtbron. De coureur klaagde over willekeurige terugschakelingen en verloor tijdens de eerste vrije training zelfs de controle, waarna hij de muur raakte bij het aanrijden van de chicane. "We oogsten nu veel tijdens het remmen", verklaart Alonso. "De achteras laadt de batterij enorm op tijdens het remmen. En dan heb je die terugschakelingen waarbij je moet interacteren met de motor-blip om de volgende versnelling in te schakelen. Er gebeuren dit jaar veel dingen en het lijkt erop dat we nog niet op niveau zijn."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
VIDEO | Verstappen waarschuwt voor ongemak: "Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen" | GPFans Recap
- 3 juni 2026 18:38
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
- 20 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
Verstappen looft balans na vrije trainingen in Monaco: "Ben erg blij met de auto"
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad
Net binnen
Antonelli het snelst in derde vrije training Monaco, Verstappen gehinderd door rode vlag
- 20 minuten geleden
Audi positioneert zichzelf als het vierde Formule 1-team op de grid
- 51 minuten geleden
Hadjar verbouwereerd na crash in Monaco: "Geen idee..."
- 1 uur geleden
Van verkrachting verdachte coureur Mawson vrijgesproken door rechtbank
- 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | VT3 Grand Prix Monaco: Sessie is weer hervat na code rood
- 1 uur geleden
VIDEO | FIA bestraft McLaren voor stukje tape, Verstappen zet Red Bull in de wachtkamer | GPFans News
- 1 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei