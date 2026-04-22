close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP — Foto: © IMAGO

Russell verwacht geen teamorders bij Mercedes: "Altijd zo geweest"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

George Russell is ervan overtuigd dat Mercedes hem en teamgenoot Kimi Antonelli gelijke kansen zal blijven geven in de strijd om de wereldtitel. De Brit trekt daarbij de vergelijking met de hoogtijdagen van de rivaliteit tussen Lewis Hamilton en Nico Rosberg, al benadrukt hij dat de huidige sfeer uiterst professioneel is.

De interne strijd bij de Duitse renstal is dit seizoen direct ontbrand. Mercedes domineert de openingsfase van het kampioenschap met de nieuwe W17-bolide. Russell begon het jaar sterk met een overwinning in Australië, maar zag de negentienjarige Antonelli terugslaan met zeges in China en Japan. Hierdoor gaat de jonge Italiaan momenteel aan de leiding in de WK-stand met 72 punten, wat hem een voorsprong van negen punten oplevert ten opzichte van zijn meer ervaren teamgenoot.

Eerlijke strijd om de titel

Ondanks de opgelopen achterstand maakt Russell zich geen zorgen over een mogelijke voorkeursbehandeling voor de jonge WK-leider. "Honderd procent zeker dat ze ons allebei dezelfde kansen zullen geven", stelt de Brit bij PlanetF1. Hij wijst erop dat dit beleid diepgeworteld zit in het DNA van de renstal. "Dat is altijd het geval geweest bij Mercedes, al sinds de tijd van Lewis en Rosberg", aldus Russell. Volgens de coureur lijdt de onderlinge sfeer vooralsnog niet onder de titelstrijd. "Om eerlijk te zijn denk ik dat we allebei professioneel zijn", legt hij uit. "We hebben nog steeds een heel goede relatie en het is iets waar we het binnen het team niet eens over hebben", voegt hij daaraan toe.

Wolff ziet andere dynamiek

Hoewel Russell de vergelijking met het tijdperk van Hamilton en Rosberg aanhaalt, bestrijdt teambaas Wolff dat de huidige situatie vergelijkbaar is. De Oostenrijker noemt de dynamiek tussen zijn huidige rijders totaal anders dan de vijandigheid die destijds ontstond. Voor Russell is de focus nu vooral gericht op het maximaliseren van zijn eigen prestaties tijdens de rest van het kampioenschap. De achterstand van negen punten baart hem na drie races nog geen zorgen. "Er is nog nooit een kampioenschap gewonnen na drie races", relativeert hij de huidige tussenstand. De Brit benadrukt dat het een extreem lang seizoen is en dat hij in de afgelopen weekenden het maximale uit zijn mogelijkheden heeft gehaald. De strijd zal na een onverwachte pauze begin mei worden hervat tijdens de Grand Prix van Miami.

Gerelateerd

Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Steiner: 'Toto Wolff neemt via Kimi Antonelli revanche op het mislopen van Max Verstappen'

Net binnen

F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Ontdek het op Google Play
x