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Verstappen, Barcelona

LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek

Verstappen, Barcelona — Foto: © IMAGO

LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is gestegen naar 31°C en de zon schijnt. Wie van Mercedes, McLaren of Ferrari gaat de pole pakken? Of komt Max Verstappen met een verrassing? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Barcelona-Catalonië

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Nu

16:32

Ford loopt hard

Max Verstappen zet nu een 1:15.484 neer en neemt de eerste plek in voor Isack Hadjar en Racing Bulls-duo Arvid Lindblad en Liam Lawson. Maar de andere topteams moeten nog een tijd klokken.

Die prima tijd van Nico Hülkenberg... verdwijnt. Hij heeft de track limits overschreden.

1m geleden

16:31

Alpines openen in de 1:17

Franco Colapinto met een 1:17.376 en Pierre Gasly met een 1:17.626 komen als eerste over de streep, maar beide blauw-roze bolides worden verslagen door Nico Hülkenberg wiens Audi een halve seconde harder loopt.

3m geleden

16:29

Eindelijk actie op de baan

Na vier van de vijftien minuten komen eindelijk de eerste coureurs naar buiten. De Alpines leiden het treintje voor Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Max Verstappen.

7m geleden

16:25

Q2 van start

Het licht aan het einde van de pitstraat gaat opnieuw op groen en Q2 is begonnen. De baantemperatuur is gestegen naar maar liefst 51 graden Celsius.

9m geleden

16:23

Door naar Q2

De top zestien gaat door naar Q2.

  1. Hamilton
  2. Russell
  3. Leclerc
  4. Antonelli
  5. Hülkenberg
  6. Piastri
  7. Norris
  8. Verstappen
  9. Lindblad
  10. Hadjar
  11. Bearman
  12. Colapinto
  13. Gasly
  14. Bortoleto
  15. Lawson
  16. Sainz

De sessie zal vijftien minuten duren en de zes langzaamste coureurs vallen af.

11m geleden

16:21

Stroll verslaat Alonso dan eindelijk

Een heel lange reeks van meer dan veertig kwalificatiesessies waarin Fernando Alonso keer-op-keer Lance Stroll versloeg, is ten einde. Stroll: P21, Alonso: P22.

13m geleden

16:19

Thuisheld met de hakken over de sloot door

Carlos Sainz klokt de zestiende tijd in Q1 en gaat dus nét door. Dat is het goede nieuws voor de Spanjaarden. Het slechte nieuws is dat Fernando Alonso niet doorgaat. Hij wordt laatste achter Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll.

14m geleden

16:18

Hülkenberg veilig

Nico Hülkenberg maakt indruk en springt naar de vijfde plek met een 1:16.066. De Audi-coureur is sowieso veilig. Esteban Ocon gaat eventjes naar P15, maar Ollie Bearman en Carlos Sainz verslaan de Fransman die dus weer in de gevarenzone zakt.

16m geleden

16:16

Helft van het veld doet laatste poging

Iedereen binnen de top elf blijft binnen en de rest komt naar buiten om nog een poging te wagen.

19m geleden

16:13

Stand na eerste run Q1

Er staan nog vijf minuten op de klok in Q1.

  1. Hamilton
  2. Russell
  3. Leclerc
  4. Antonelli
  5. Piastri
  6. Norris
  7. Verstappen
  8. Lindblad
  9. Hadjar
  10. Bortoleto
  11. Lawson
  12. Hülkenberg
  13. Gasly
  14. Colapinto
  15. Bearman
  16. Sainz
  17. Pérez
  18. Ocon
  19. Bottas
  20. Albon
  21. Alonso
  22. Stroll

Aston Martin en Cadillac staan dus in de gevarenzone naast Alexander Albon en Esteban Ocon.

20m geleden

16:12

Stroll in de grindbak

Lance Stroll blokkeert bij het aanremmen voor La Caixa en gaat door de grindbak. Gelukkig komt de Aston Martin-coureur er zelf uit en hoeft de sessie niet geneutraliseerd te worden.

21m geleden

16:11

McLaren duiken ook onder Verstappen

Oscar Piastri komt een halve seconde tekort op Lewis Hamilton en klokt de vijfde tijd, een tiende voor McLaren-ploegmaat Lando Norris.

22m geleden

16:10

Ferrari en Mercedes ruim voor Verstappen

Lewis Hamilton krijgt de waarschuwingsvlag te zien voor het onnodig te langzaam rijden, maar zet wel de snelste tijd neer halverwege Q1 met een 1:15.625, een tiende onder George Russell, drie tienden onder teamgenoot Charles Leclerc en bijna vier tienden onder Andrea Kimi Antonelli. De McLarens moeten nog een tijd neerzetten, maar Max Verstappen valt nu terug naar P5.

24m geleden

16:08

Verstappen komt als eerste door

Van de coureurs van de topteams is het Max Verstappen die als eerste doorkomt. De Red Bull-coureur zet een 1:16.352 neer, zes tienden onder Nico Hülkenberg en acht tienden onder Pierre Gasly.

26m geleden

16:06

Eerste rondetijden komen door

Achter Carlos Sainz vinden we Esteban Ocon, Ollie Bearman en Alexander Albon op een tiende achterstand. Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll komen één à twee seconden tekort op de Madrileen. Deze zeven coureurs zijn weer naar binnen gekomen, maar met nog 11 minuten op de klok komen juist nu alle andere coureurs naar buiten.

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