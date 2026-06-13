LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
We zitten om 16:00 uur klaar voor de kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië is de zevende wedstrijd van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2026. Er wordt voor de zesendertigste keer geracet in het Spaanse dorpje Montmeló. De temperatuur is gestegen naar 31°C en de zon schijnt. Wie van Mercedes, McLaren of Ferrari gaat de pole pakken? Of komt Max Verstappen met een verrassing? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.
LIVE | Kwalificatie Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Ford loopt hard
Max Verstappen zet nu een 1:15.484 neer en neemt de eerste plek in voor Isack Hadjar en Racing Bulls-duo Arvid Lindblad en Liam Lawson. Maar de andere topteams moeten nog een tijd klokken.
Die prima tijd van Nico Hülkenberg... verdwijnt. Hij heeft de track limits overschreden.
Alpines openen in de 1:17
Franco Colapinto met een 1:17.376 en Pierre Gasly met een 1:17.626 komen als eerste over de streep, maar beide blauw-roze bolides worden verslagen door Nico Hülkenberg wiens Audi een halve seconde harder loopt.
Eindelijk actie op de baan
Na vier van de vijftien minuten komen eindelijk de eerste coureurs naar buiten. De Alpines leiden het treintje voor Nico Hülkenberg, Carlos Sainz en Max Verstappen.
Q2 van start
Het licht aan het einde van de pitstraat gaat opnieuw op groen en Q2 is begonnen. De baantemperatuur is gestegen naar maar liefst 51 graden Celsius.
Door naar Q2
De top zestien gaat door naar Q2.
- Hamilton
- Russell
- Leclerc
- Antonelli
- Hülkenberg
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Lindblad
- Hadjar
- Bearman
- Colapinto
- Gasly
- Bortoleto
- Lawson
- Sainz
De sessie zal vijftien minuten duren en de zes langzaamste coureurs vallen af.
Stroll verslaat Alonso dan eindelijk
Een heel lange reeks van meer dan veertig kwalificatiesessies waarin Fernando Alonso keer-op-keer Lance Stroll versloeg, is ten einde. Stroll: P21, Alonso: P22.
Thuisheld met de hakken over de sloot door
Carlos Sainz klokt de zestiende tijd in Q1 en gaat dus nét door. Dat is het goede nieuws voor de Spanjaarden. Het slechte nieuws is dat Fernando Alonso niet doorgaat. Hij wordt laatste achter Esteban Ocon, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas en Lance Stroll.
Hülkenberg veilig
Nico Hülkenberg maakt indruk en springt naar de vijfde plek met een 1:16.066. De Audi-coureur is sowieso veilig. Esteban Ocon gaat eventjes naar P15, maar Ollie Bearman en Carlos Sainz verslaan de Fransman die dus weer in de gevarenzone zakt.
Helft van het veld doet laatste poging
Iedereen binnen de top elf blijft binnen en de rest komt naar buiten om nog een poging te wagen.
Stand na eerste run Q1
Er staan nog vijf minuten op de klok in Q1.
- Hamilton
- Russell
- Leclerc
- Antonelli
- Piastri
- Norris
- Verstappen
- Lindblad
- Hadjar
- Bortoleto
- Lawson
- Hülkenberg
- Gasly
- Colapinto
- Bearman
- Sainz
- Pérez
- Ocon
- Bottas
- Albon
- Alonso
- Stroll
Aston Martin en Cadillac staan dus in de gevarenzone naast Alexander Albon en Esteban Ocon.
Stroll in de grindbak
Lance Stroll blokkeert bij het aanremmen voor La Caixa en gaat door de grindbak. Gelukkig komt de Aston Martin-coureur er zelf uit en hoeft de sessie niet geneutraliseerd te worden.
McLaren duiken ook onder Verstappen
Oscar Piastri komt een halve seconde tekort op Lewis Hamilton en klokt de vijfde tijd, een tiende voor McLaren-ploegmaat Lando Norris.
Ferrari en Mercedes ruim voor Verstappen
Lewis Hamilton krijgt de waarschuwingsvlag te zien voor het onnodig te langzaam rijden, maar zet wel de snelste tijd neer halverwege Q1 met een 1:15.625, een tiende onder George Russell, drie tienden onder teamgenoot Charles Leclerc en bijna vier tienden onder Andrea Kimi Antonelli. De McLarens moeten nog een tijd neerzetten, maar Max Verstappen valt nu terug naar P5.
Verstappen komt als eerste door
Van de coureurs van de topteams is het Max Verstappen die als eerste doorkomt. De Red Bull-coureur zet een 1:16.352 neer, zes tienden onder Nico Hülkenberg en acht tienden onder Pierre Gasly.
Eerste rondetijden komen door
Achter Carlos Sainz vinden we Esteban Ocon, Ollie Bearman en Alexander Albon op een tiende achterstand. Valtteri Bottas, Fernando Alonso en Lance Stroll komen één à twee seconden tekort op de Madrileen. Deze zeven coureurs zijn weer naar binnen gekomen, maar met nog 11 minuten op de klok komen juist nu alle andere coureurs naar buiten.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden
- 2 uur geleden
- 7
LIVE (gesloten) | Derde vrije training GP Barcelona: McLaren houdt Russell bij in tweede kwalificatierun
- Vandaag 12:25
Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll
Net binnen
LIVE | Kwalificatie GP Barcelona: Hamilton snelste in Q1, Alonso laatste voor thuispubliek
- 37 minuten geleden
Verstappen wijst naar huidige staat van Formule 1: 'Langzamer rijden om sneller te zijn'
- 51 minuten geleden
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
- 1 uur geleden
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
- 1 uur geleden
Stewards trekken conclusie na 'roekeloos rijgedrag' Antonelli, straf voor Stroll
- 1 uur geleden
- 3
Russell onthult pleidooi bij FIA na Monaco-straf: "Hele weekend verpest"
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni