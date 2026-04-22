Riccardo Patrese stelt dat Max Verstappen de touwtjes volledig in handen heeft als het gaat om zijn toekomst in de sport. De Italiaan ziet dat de regerend wereldkampioen bij elk topteam terechtkan, mocht hij besluiten om Red Bull Racing te verlaten. Patrese benadrukt dat de beslissing van de Nederlander bepalend zal zijn voor het verloop van de rest van de rijdersmarkt.

De toekomst van Verstappen is momenteel het onderwerp van veel speculatie. Hoewel hij officieel nog tot en met het einde van 2028 onder contract staat bij Red Bull, kent de renstal een moeizame start van het nieuwe tijdperk met de Ford-motoren. Na de eerste drie races staat Verstappen op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap. Door specifieke prestatieclausules in zijn contract zou hij het team na dit seizoen kunnen verlaten als de resultaten voor de zomerstop niet aanzienlijk verbeteren.

Verschuivingen bij topteams

Patrese ziet bij BettingLounge de Nederlander als de absolute koning van de rijdersmarkt. "Er zijn zoveel geruchten. Als Max wil overstappen, kan hij dat gemakkelijk doen", stelt hij. "Iedereen wil Max in het team hebben. Als Max naar McLaren wil, vertrekt er zeker een van de twee, misschien Piastri." Ook bij Mercedes, dat momenteel het constructeurskampioenschap domineert, ziet de voormalig coureur mogelijkheden. "Als Max naar Mercedes wil, lijkt het erop dat waarschijnlijk George zal vertrekken". Dat heeft mede te maken met de stormachtige ontwikkeling van de negentienjarige Kimi Antonelli, die momenteel na overwinningen in China en Japan het wereldkampioenschap aanvoert. "Kimi bevindt zich in een zeer goede positie voor het kampioenschap", aldus Patrese.

Ruimte maken bij Ferrari

Zelfs bij Ferrari, waar Charles Leclerc en Lewis Hamilton momenteel het rijdersduo vormen, is een overstap volgens Patrese niet uitgesloten. "Als Max naar Ferrari wil, kunnen ze daar waarschijnlijk wel een plek voor hem vinden". De Italiaanse renstal kent een sterke seizoensstart en staat tweede in de WK-stand voor teams. "Voorlopig heeft Ferrari goed werk geleverd, in ieder geval in de eerste twee Grands Prix. Ze zijn gelukkiger omdat het een nieuwe auto is en ze hopen dat ze het project kunnen ontwikkelen en competitief kunnen zijn om te vechten voor overwinningen", legt Patrese uit. Toch plaatst hij daar een duidelijke kanttekening bij. "Maar als ze niet winnen, zal een coureur de prijs moeten betalen. En dan zullen ze besluiten dat ze iets moeten veranderen. Dat kan betekenen dat ze proberen Verstappen binnen te halen. Maar de aanleiding voor elke verandering is wat Max besluit te doen. Hij is het eerste stukje van de puzzel. Daarna komt al het andere in beweging."

Gerelateerd