Verstappen wijst Gerard Joling af, Formule 1-coureur betrokken bij grote escortrel Italië | GPFans Recap

We moeten nog eventjes wachten, maar de actie op de Formule 1-baan komt steeds dichterbij richting de Grand Prix van Miami. Ondertussen stond de motorsportwereld zoals gebruikelijk niet stil en praten we je bij in deze GPFans Recap.

De Grand Prix van Miami is nog eventjes afwachten, maar ondertussen speelt er weer genoeg in de Formule 1. Het betreft vandaag de minder standaard berichten. Zo zien we Max Verstappen en Gerard Joling in een nieuwsbericht verschijnen, gaat het over een grote escortrel in Italië en is er ook een groot onderzoek ingesteld in Italië wegens mogelijke belastingontduiking door Formule 1-coureurs.

Verstappen wijst onverwacht aanbod Gerard Joling af: "Niet goed voor iedereen"

Mocht Max Verstappen besluiten te stoppen in de Formule 1, dan is de entertainmentsector niets voor hem. Zo kreeg de viervoudig kampioen tijdens ‘Een Avond Met Max Verstappen’ van Viaplay een uitnodiging van niemand minder dan Gerard Joling, die hij met een glimlach direct afwees. Lees hier het hele artikel over Max Verstappen en Gerard Joling.

Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'

Pato O'Ward zou er goed aan doen om weg te blijven uit de Formule 1 als het hem niet meer trekt, zo wordt gesteld bij het GPFans Raceteam. De Mexicaan haalde onlangs hard uit naar de koningsklasse, waarna wordt gesteld dat de coureur inderdaad dan maar beter in de Amerikaanse IndyCar kan blijven. O'Ward is momenteel nog wel actief als reservecoureur voor het Formule 1-team van McLaren. Lees hier het hele artikel over de kritiek op Pato O'Ward.

Groot onderzoek naar escortnetwerk: vijftig Serie A-spelers én F1-coureur betrokken

Een grootschalig onderzoek naar een escortnetwerk in de omgeving van Milaan heeft de betrokkenheid van tientallen topsporters aan het licht gebracht, waaronder een niet nader genoemde Formule 1-coureur. De Italiaanse autoriteiten hebben een organisatie opgerold die vanuit Cinisello Balsamo opereerde en feesten met prostitutie en lachgas faciliteerde voor onder meer zo'n vijftig voetballers uit de Serie A. Lees hier het hele artikel over het vreemde verhaal uit Italië.

Onderzoek naar belastingontduiking F1-deelnemers gestart, honderden miljoenen euro's misgelopen

De Italiaanse financiële recherche, de Guardia di Finanza uit Bologna, is een grootschalig onderzoek gestart naar mogelijke belastingontduiking door buitenlandse Formule 1-teams en hun coureurs. Het onderzoek richt zich op de inkomsten die de afgelopen jaren zijn verdiend tijdens de Grands Prix op de circuits van Monza, Imola en Mugello. De autoriteiten vermoeden dat de renstallen structureel hebben nagelaten om de verplichte bronbelasting over deze inkomsten af te dragen aan de Italiaanse fiscus, wat kan leiden tot een naheffing van honderden miljoenen euro's, meldt Il Resto del Carlino. Lees hier het hele artikel over het belastingontduikingsonderzoek.

Max Verstappen lanceert oranje voetbalshirt vlak voor Koningsdag

Max Verstappen heeft in de aanloop naar Koningsdag, dat aanstaande maandag in Nederland wordt gevierd, een nieuw kledingstuk gelanceerd. In de officiële webshop is het zogeheten Max Verstappen Sport x Sport voetbalshirt gepresenteerd. Het oranje shirt is speciaal ontworpen voor momenten die fans samenbrengen, waarbij de feestdag van aanstaande maandag expliciet als een van de gelegenheden wordt gezien. Lees hier het hele artikel over het nieuwe Max Verstappen-shirtje.

