Bearman woest op Colapinto na Suzuka-klapper: "Het was onacceptabel"

Bearman woest op Colapinto na Suzuka-klapper: "Het was onacceptabel"

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Oliver Bearman is totaal niet te spreken over Franco Colapinto, die volgens hem onacceptabel gehandeld heeft tijdens hun incident in de Grand Prix van Japan. De Brit stelt dat de Alpine-coureur veel te laat verdedigde bij een historisch groot snelheidsverschil, waardoor Bearman ternauwernood een nog veel zwaardere crash wist te voorkomen.

De aanrijding tussen de twee coureurs vond eerder dit seizoen plaats in de Spoon Curve op het circuit van Suzuka. Bearman klapte daar met een impact van 50G in de muur na een mislukte inhaalpoging op de 22-jarige Argentijn. Het incident is een direct gevolg van de nieuwe technische reglementen die dit jaar zijn ingevoerd. Door de nieuwe verdeling tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen vallen auto's op de rechte stukken soms plotseling vijftig kilometer per uur terug in snelheid om energie te genereren, wat resulteert in enorme en gevaarlijke snelheidsverschillen op de baan.

Gevaarlijke verdediging

Bearman is in Up to Speed stellig over de rol van Colapinto in het incident. Vorig jaar zou een dergelijke verdedigende actie volgens hem nog net door de beugel kunnen, maar de huidige situatie op het circuit is fundamenteel anders. "Dat was een snelheidsverschil van vijftig kilometer per uur", legt Bearman uit. "Franco bewoog voor me langs om zijn positie te verdedigen. Vorig jaar zou dat absoluut op de limiet zijn geweest, maar waarschijnlijk oké met een snelheidsverschil van slechts vijf of tien kilometer per uur. Maar met vijftig kilometer per uur liet hij me niet genoeg ruimte en moest ik een veel, veel grotere crash voorkomen", aldus de Haas-rijder. Bij dergelijke snelheden heeft volgens hem elke kleine stuurbeweging een enorme impact. "Ik had geluk dat ik hem niet raakte. Het zou veel, veel erger zijn geweest als ik dat wel had gedaan", benadrukt hij.

Afspraken genegeerd

Wat de situatie voor de huidige nummer vijf in het wereldkampioenschap extra wrang maakt, is dat de coureurs het gevaar van de nieuwe reglementen vlak voor het raceweekend nog met elkaar hadden besproken. "Ik denk dat het iets was waar we vrijdag over spraken, wat het nog frustrerender maakt", vertelt Bearman. "We zeiden tussen alle coureurs: kom op, we moeten elkaar wat meer respect geven. Beweeg met wat meer tijd om je positie te verdedigen, want de snelheidsverschillen zijn veel groter dan we ooit in onze sport hebben gehad. En twee dagen later gebeurt dat, wat voor mij onacceptabel was", blikt hij terug op de actie van Colapinto.

