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Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix

Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'

Lewis Hamilton frowning at the 2026 Monaco Grand Prix — Foto: © IMAGO

Hamilton baalt van P3: 'De auto was compleet anders dan tijdens de training'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Lewis Hamilton heeft zich in Monte Carlo verzekerd van de tweede startrij met P3. De zevenvoudig kampioen kon in een razendspannende kwalificatie mee met de snelste tijden en kwam uiteindelijk iets meer dan twee tienden tekort op de pole position van Kimi Antonelli.

Daar waar de Ferrari’s het hele weekend al snel waren, moest dat tijdens de kwalificatie nog blijken. Mercedes kon namelijk het tempo bepalen, net als de RB22 van Max Verstappen. Uiteindelijk kon Hamilton niet verder komen dan P3, terwijl hij het hele weekend in de top drie zat.

Hamilton zoekt naar antwoorden

Hamilton baalt achteraf toch wel een beetje, hoewel hij ook de speciale pole position van Antonelli moet benadrukken: “Allereerst felicitaties aan Kimi. Om hier je eerste pole position te pakken is dat heel speciaal.” Ferrari had mogelijk mee kunnen doen voor pole position, maar Hamilton wijst naar snelheidsverlies met de SF-26. De Engelsman weet niet precies waar dat aan lag: “Voor ons pittig. We zagen er erg sterk uit in de vrije trainingen en hebben eigenlijk bijna niets veranderd. Om een of andere reden was de auto toch compleet anders tijdens de kwalificatie. Dus daar moeten we echt in gaan duiken.”

Desalniettemin blijft een rondje in Monaco bijzonder: “Ik heb alles gegeven en zat dicht langs de vangrails. Bijzonder dat ik dit als één van de 22 coureurs mag doen. Ik hou er nog steeds van.” Daarnaast ziet de Engelsman dat de concurrentie dicht bij elkaar zit: “Het zit allemaal dicht bij elkaar. Max heeft ook een goede tijd gereden en toen Kimi. Goed om te zien hoe dicht het bij elkaar zit. Wij hebben vandaag iets aan snelheid verloren.”

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